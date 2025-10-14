กกต.ประกาศรับรอง ‘จินณ์ตวรรณ’ เป็น ส.ส.ศรีสะเกษ เขต5 แล้ว
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม สำนักงานงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า สำนักงานฯได้เสนอเรื่องให้กกต. พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 5 จ.ศรีสะเกษ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกกต.ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 127 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 215 ของระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2566 โดยผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 5 ศรีสะเกษ แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล
โดยน.ส.จินณ์ตวรรณ สามารถรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง (ส.ส. 6/4) ในวันที่ 15 ต.ค.68 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงาน กกต. ชั้น 5 ในกรณีที่ไม่สามารถมารับหนังสือรับรองได้ด้วยตัวเอง มอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ มาในวันดังกล่าวด้วย ให้ทำหนังสือ
ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม