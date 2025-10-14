ปณิธาน เตือน ‘สงครามโลก3’ นักรบแฝงในเมืองเที่ยว-ใช้ไทยเป็นฐาน ถ้าหยุดไม่ได้หายนะ!

ปณิธาน เตือนหายนะ ‘ฝนนิวเคลียร์’ ชาติเล็กเริ่มแล้ว หวั่นลากมหาอำนาจ ใช้ไทยเป็นฐาน ชี้การแฝงตัวนายทหารนักรบ ในเมืองท่องเที่ยว – ต้องหยุดยั้ง ‘สงครามโลกคร้งที่ 3’ ก่อนบานปลาย กู่ไม่กลับ เผยกัมพูชเตรียมตัวมานับปี
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา (สี่แยกคอกวัว) ถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพมหานคร มูลนิธิ 14 ตุลาฯ จัดงานรำลึก 52 ปี “14 ตุลา…” โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.45 น. มีพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชนจากเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย
โดยบรรยากาศเวลา 10.30 น. รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคง กล่าวปาฐกถาประจำปี 2568 ในหัวข้อ “สงครามและสันติภาพของยุคสมัย : ความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชาในบริบทใหม่”
รศ.ดร.ปณิธานกล่าวว่า ตนน่าจะเป็นองค์ปาฐก คนที่ 30 ที่ได้มากล่าวในงานรำลึก 14 ตุลาฯ โดยที่ผ่านมาพบว่า นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวพูด 10 หัวข้อหลักๆ ด้วยกัน ทั้งเรื่องปัจจุบันและอนาคต โดยมีเรื่องต่างประเทศอยู่ 2-3 เรื่อง ซึ่งตนจะขอต่อยอดในประเด็น ‘สงคราม’ ว่าในขณะที่เกิด 14 ตุลาฯ มีอะไรเกิดขึ้นในกัมพูชา แล้วความรุนแรงเหล่านี้มันเชื่อมกันหมด
“การเมืองโลก ความขัดแย้งของโลก ณ วันนี้ จริงๆ แล้วๆ ไม่ได้แตกต่างจากในอดีต ลักษณะของสงครามอาจจะเปลี่ยนไป แต่เราอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าสงคราม ที่เราอยู่กับมันมาทั้งในประเทศ ในภูมิภาค ทั้งในระหว่างประเทศ แต่คราวนี้มันมีอะไรที่ผิดปกติหลายอย่าง แล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องพยายามยับยั้งมัน ก่อนที่จะสายไปกว่านี้
ซึ่งก็สายไปเยอะแล้ว สำหรับฉนวนกาซา 8 หมื่นกว่าคน ชาวยูเครน-รัสเซีย เกือบล้าน, ปักษ์ใต้บ้านผมเป็นหมื่น วันที่ผมนำเรียนให้กับผู้ปกครองประเทศ ทหาร ซึ่งเป็นนายกฯ รัฐมนตรีหลังจากนั้น (ตอนนั้นยศแค่พันโท) ว่ามันจะเกิดวิกฤตมาก ถึงขนาดคนจะเสียชีวิตเป็นพันเป็นหมื่น” รศ.ดร.ปณิธานกล่าว และว่า
ตอนนั้นยังไม่ได้มีการปล้นปืน ซึ่งตนได้ไปบรรยายเรื่องนี้ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ส่วนใหญ่คนไม่เชื่อ แต่วันนี้ง่ายแล้ว คนไม่ได้เชื่อตน แต่เชื่อติ๊กต็อก เชื่อสิ่งที่ได้อ่าน
รศ.ดร.ปณิธานยังหยิบยกข้อมูลจาก นิตยสารชั้นนำของโลก ระบุไว้ตั้งแต่ปีทีแล้วว่า โลกอยู่ในสภาวะสงคราม ‘โลกแห่งสงคราม’ ซึ่งตนไม่เคยเห็นการระบุแบบนี้ สอนหนังสือมา 30 กว่าปี นิตยสารเล่มนี้น่าสนใจมาก ซึ่งถ้าเปิดอ่านจะเข้าใจมุมมองอำนาจนิยม ผู้ปกครอง ตะวันตก แต่ก็มีความจริงอยู่เยอะมาก
รศ.ดร.ปณิธานชี้ว่า ถ้าเราดูจะเห็นว่ามันเกิดความขัดแย้งทั่วโลก สงครามนับยาก จนถึงทุกวันนี้เรายังไม่กล้านับว่า ไทย-กัมพูชา เป็นสงครามเลย แต่ถ้านับกันแบบหลวมๆ 100 กว่าสงครามแล้ว เพราะถ้าหากมีการใช้กำลังทหารของชาติ ข้ามพรมแดน ต่อสู้กันตายเกินพันคน ก็นับว่าเป็นสงครามระหว่างประเทศ
ถ้าไม่ประกาศ ถ้าใช้นักรบรับจ้าง ก็เป็นสงครามอีกแบบ หรือถ้าเป็นการผสมระหว่างกำลังปกติกับเสียงผี ก็เป็นอีกแบบ ใช้พลเรือน ก็เป็นอีกแบบ แต่ทั้งหมดนี้สงครามแทบทั้งสิ้น ถ้านับแบบยืดหยุ่นมากกว่า 100 แน่ โลกมีแค่ไม่ถึง 200
“แล้วที่น่าสนใจที่สุดก็คือ สงครามนี้ เราได้เห็นการต่อสู้ของประเทศที่ไม่น่าจะยืนระยะ สามารถยืนระยะได้ เราได้เห็นการพลิกแพลงทางเทคนิค เพื่อต่อสู้กับยักษ์ใหญ่ เราได้เห็นถึงขวัญกำลังใจ ถึงความผู้นำ ความชัดเจนในการเข้าสู่สงคราม ก็ยืนระยะได้ แถมมีความได้เปรียบในบางเรื่อง เสียดินแดนไป 20% แต่เราก็ได้เห็นถึงความสุ่มเสี่ยงอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เห็นการเอาอาวุธนิวเคลียร์ขนาดเล็กเข้าไปประจำการณ์ในพื้นที่”
“เมื่อวานนี้ก็มีการตรวจสอบว่า ขีปนาวุธโทมาฮอว์ก ที่สหรัฐฯ จะให้กับยูเครน จะติดหัวรบนิวเคลียร์หรือเปล่า โดยทางฝั่งรัสเซีย รองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย นายดมิทรี เมดเวเดฟ ได้ออกมาบอกว่า ถ้าเอาเข้ามา ก็คงเกิดสงครามนิวเคลียร์ แล้วทางฝั่งสหรัฐก็ประเมินว่า ความเสี่ยงในการกระจายไปเป็นสงครามโลก มากกว่าที่คิด
เอกสารที่ นายโจ ไบเดน มี แล้วนายโดนัลด์ ทรัมป์ กลับมาอ่าน แล้วตกใจมาก จนประกาศยุติสงครามทั้งหลาย เกินกว่า 25-30% คือโอกาสของสงครามโลกครั้งที่ 3 อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน” รศ.ดร.ปณิธานกล่าว และว่า
“เป็นสงครามที่บานปลาย ขยายตัวอย่างไม่น่าเชื่อ และไม่มีวี่แววว่าจะสิ้นสุดลง ถึงแม้ว่าวันนี้ ครบกำหนดการเดินหน้าหยุดยิงชั่วคราว 72 ชั่วโมง ยินดีและเสียใจกับญาติพี่น้องของคนไทย ที่น่าจะได้ศพกลับคืนมาเพิ่มเติม จากที่ฟังดูช่วงเช้า”
รศ.ดร.ปณิธานกล่าวว่า ตนได้คุยกับทีมที่เข้าไปในพื้นที่ ถูกปล่อยออกมาจากอุโมงค์ ถามว่าเป็นอย่างไร ได้คุยกับทีมที่เจรจา ซึ่งเป็นรัฐมนตรีของอิสราเอล โดยได้สอบถามเกี่ยวกับคนไทยว่าเป็นยังไง เขาก็ยืนยันว่ายังไม่เสียชีวิตทั้งหมด แต่ในที่สุดก็เสียชีวิตเพิ่ม
“บานปลาย ไม่มีใครคิดว่าอิสราเอลจะโจมตี เลยจากฮามาส ไปที่เลบานอน ฮิซบอลเลาะห์ ซีเรีย ยึดที่ราบสูงโกลาน ไปที่อิหร่าน ไม่มีใครคิด ประธานาธิบดีก็ไม่คาดคิด ถึงได้บาดเจ็บ แล้วต้องหลบนีเข้าหลุมหลบภัย ไม่มีใครคิดว่าอิสราเอลจะโจมจีพันธมิตรตัวเอง ที่กาตาร์ โดฮา ฉะนั้นมันบานปลาย จะยาวนานต่อเนื่อง ทำให้สหรัฐฯ พยายามเร่งบีบไม่ให้มันบานปลายมากกว่านี้
ชอบหรือไม่ชอบ จะให้รางวัลทรัมป์หรือไม่ เขามีความพยายามมากและชัดเจนว่าไม่อยากให้บานปลาย แต่เงื่อนไขในการหยุดยั้งต้องได้ประโยชน์กับสหรัฐฯ แน่นอน”
ในช่วงหนึ่ง รศ.ดร.ปณิธานกล่าวถึง สถานการณ์ใน ‘เมียนมา’ ด้วยว่า เป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อ ขณะนี้กว่าครึ่งไม่ได้อยู่ในการควบคุมของทหารเมียนมาแล้ว 18-20 กองกำลังติดอาวุธ สู้รบยึดพื้นที่กัน สถาปนารัฐอิสระ ซึ่งที่รัฐฉานสำเร็จแล้วด้วยการช่วยเหลือของจีน เกิดเขตปลอดทหารระหว่างเมียนมา-จีน โดยใช้การบีบของจีน แล้วกองกำลังฯ กำลังร่นมาข้างล่าง เข้ามาใกล้ท่อส่งน้ำมัน
“แล้วเกือบทุกกลุ่มก็ใช้ไทยเป็นฐาน ในปฏิบัติการสู้รบอย่างไม่น่าเชื่อ เราถึงได้เปิดเวทีอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาแล้วไม่สำเร็จ จึงต้องเปิดเวทีนอกรอบ ผมก็ไปร่วมเวทีนอกรอบครั้งแรก ร่วมกับทุกฝ่าย ถูกนาม ประจานว่าเราไม่ทำตามกติกาอาเซียน ก็แสดงว่า ‘อาเซียนมีผลประโยน์ในสงครามครั้งนี้’ แต่เราก็พยายามผลักดันให้มีการเปิด ‘พื้นที่มนุษยธรรม’ แล้วต่อไปก็อาจจะต้องสร้าง ‘พื้นที่กันชน’ เขตปลอดทหาร เพื่อไม่ให้เขารบเข้ามา 2,000 กว่ากิโลเมตร อาวุธหนักกว่ากัมพูชาหลายเท่ามาก
ซึ่งตนได้เห็นแล้ว แม้แต่อาวุธที่เป็นร่มติดเครื่องยนต์เล็กๆ ก็สามารถทิ้งระเบิด คนตายได้เกือบ 50 คน เห็นแล้วว่าโดรนทางฝั่งของกองกำลังประชชาน อาณุภาพรุนแรงกว่าของกัมพูชาเยอะ
รศ.ดร.ปณิธานชี้ว่า นิตยสาร Foreign Policy บอกว่าเป็น สงครามกลางเมืองที่รุนแรงที่สุดในโลก ปีนี้ เขามีวิธีการจัดอันดับ ซึ่งจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็น่าสนใจ
“นี่คือจุดน่าสนใจที่สุด เพราะเป็น ‘การเริ่มศักราชใหม่ของความสัมพันธ์’ หลังสงครามนี้สิ้นสุดลง ครั้งแรกในยุคประวัติศาสตร์ ครั้งที่สอง 75 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต (ไทย-กัมพูชา) จบลงหมดแล้วด้วยสงครามครั้งนี้ แต่หลายคนคิดว่ายังไม่จบ ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น หรือไม่กล้าเรียกว่าเป็น สงคราม เพราะกลัวประกันไม่จ่าย ด่านไม่เปิด กลัวแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะกระทบกระเทือนหรือไม่ ไม่ทราบ แต่ไม่เคยเห็นมาก่อน คนตายเป็นพัน
มีมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องครบ มีอาเซียนที่ไม่เป็นกลาง มีกัมพูชาที่ผสมกำลังทำสงครามสมัยใหม่อย่างได้ผล ทั้งๆ ที่เป็นประเทศยากจนและอ่อนแอ กว่าเราจะตั้งหลักได้” รศ.ดร.ปณิธานชี้
รศ.ดร.ปณิธานกล่าวต่อว่า ในปีนี้มีอีกหลายสงคราม ที่ตอนกลางคืน พวกตนไม่ค่อยได้นอนเพราะต้องตามดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น ซึ่งที่พูดมานี้ยังไม่มีเรื่องไทย-กัมพูชาด้วยซ้ำ
“ในเอกสารทางการ เอกสารราชกร ของหน่วยงาน ผมไปดูมาแล้ว ‘ไม่ได้ประเมินสงครามครั้งนี้’ แสดงว่า ไม่ได้พร้อมหรือเปล่า ไม่ได้คิดเตรียมตัว ในทางกลับกันกัมพูชาเตรียมตัวมานับปี ผมไม่ได้พูดเอง เอกอัครราชทูตจีนเป็นคนพูด ในที่สุดก็เปิดเผยมาว่า นอกเหนือจากการซ้อมรบ ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ ก็เตรียมตัวช่วยกัมพูชามานาน ระหว่างบรรทัดก็ชัดเจนว่า เขาทิ้งกัมพูชาไม่ได้ เป็นหลังบ้าน แต่ไม่มีใครเห็นสัญญาณ”
รศ.ดร.ปณิธานกล่าวว่า ณ วันนี้ยืนยันแล้วว่า กว่าจะรบแบบนี้ เขาต้องเตรียมตัวมานาน อย่างน้อยๆ มี 5 ปี ของเราเกิดการปะทะแล้ว ยังไม่ประกาศสงคราม ยังประกอบกำลังไม่ได้เลย (ตามกฎหมาย กองบัญชาการกองทัพไทยยังประกอบกำลังไม่ได้) ที่ปะทะกันครั้งแรก ที่ทหารกัมพูชาเสียชีวิต 1 ศพ เดือน พ.ค.-มิ.ย.
“แต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ ทุกยุค จะมีสงครามของยุคสมัย จะมีเงื่อนไข ครั้งนี้ ขณะนี้เป็นสงครามของพวกเราทุกคน แต่เยาวชนสมัยใหม่ กับเยาวชน 14 ตุลาฯ อายุห่างกัน เรากำลังถดถอย เราได้รบในสงครามของเรามาแล้ว อยู่ในช่วงที่จะต้องส่งต่อความรู้ไปให้คนรุ่นใหม่ เพื่อหยุดยั้งสงคราม ซึ่งเราก็ทำสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะ”
รศ.ดร.ปณิธานกล่าวว่า การจะหยุดยั้งสงครามได้ เราต้องเข้าใจสงครามก่อน ซึ่ง สงครามกับสันติภาพ อยู่บนเหรียญเดียวกันแต่คนละหน้า ครั้งนี้เป็นสงครามแบบเบ็ดเสร็จ ทุกสมรภูมิ ทุกด้าน รวมภาคประชาชนและออนไลน์ ครั้งนี้จะยาวนานต่อเนื่อง
สงครามสมัยนี้ระดมสรรพกำลัง ระดมคน ระดมทุกอย่าง ใช้ภาคเอกชน จึงไม่แปลกใจที่พลเรือนมาช่วย แต่ต้องจัดที่ทาง จัดให้เข้าไปอยู่ในระบบให้ได้ ถ้าออกไปนอกระบบไม่ทำตามกติกา ใช้เครื่องมือไม่ได้มาตรฐานมันจะมีเรื่องแบบวันนี้ ซึ่งเราพยามเตือนไปแล้วว่า 1.รถฉีดปฏิกูล 2.คอนเทนเนอร์ 3.เสียงผี เป็นสงครามแบบผสม ต้องจัดระบบให้ได้ ไม่อย่างนั้นก็ทอนกำลังกันเอง
รศ.ดร.ปณิธานยังกล่าวถึงผลกระทบของสงครามในภาพกว้างด้วยว่า ปัจจุบัน เป็นการโจมตีทุกเป้าหมาย (target) เปลี่ยนแปลงสังคมไทย เปลี่ยนแปลงความคิด ความสัมพันธ์
“ความรู้สึกของไทย-กัมพูชา แรงงานเป็นแสนๆ คน ตอนนี้เปลี่ยนไปหมดแล้ว ครอบครัวเกิดที่นี่ ถูกส่งกลับ ลูกจะเอายังไง มันเปลี่ยนไปหมดแล้ว คนเป็นแสน อินฟลูเอนเซอร์ เป็นหมื่น อีกนานกว่าจะฟื้นกลับมา เศรษฐกิจก็จะเปลี่ยนไปในช่วงรอยต่อสงคราม การช่วยเหลือ เงินอุดหนุน การผลิต ทั้งระบบเลย นักเศรษฐศาสตร์รู้ดีว่ามันไม่ใช่สงครามชายแดน แต่เป็นสงครามระหว่างประเทศ ที่มันจะเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมดของสังคม ถ้ามันเดินไปนานๆ เป็นสงครามผสม” รศ.ดร.ปณิธานระบุ
รศ.ดร.ปณิธานชี้ว่า ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ ‘ยูเครน’ อย่าง ฮามาส, ฮูตี ไม่ใช่ประเทศด้วยซ้ำ แต่ผสมกำลังสู้กับมหาอำนาจได้ และมีอีกหลายตัวแสดงมีเรื่องหลากหลาย ทั้ง ยาเสพติด ไซเบอร์ ทั้งหมดเหล่านี้มีอยู่ในสงครามไทย-กัมพูชาทั้งสิ้นนักวิเคราะห์บางคนบอกว่า มีแม้กระทั่งนักรบรับจ้าง ใครจะบินโดรน อ่านแผนที่เป้าหมายได้
“คนที่มาอยู่ในเมืองท่องเที่ยว เป็น ‘อดีตนายทหารนักรบ’ ทั้งนั้น คนที่หลงเหลือมาจากสงครามในกัมพูชา อินโดจีน เวียดนาม รบเก่งกันถึงทุกวันนี้ ทหารเก่าไม่เคยตาย ทหารใหม่รับจ้างรบเงินมหาศาล และมีบริษัทจัดการเป็นระบบ”
รศ.ดร.ปณิธานชี้ว่า แทมมี ดักเวิร์ธ วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ เชื้อสายไทย ซึ่งเป็นรุ่นน้องที่เคยเรียนด้วยกัน ก็เคยตั้งคำถามว่า ทำไมกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐ เป็นพันๆ ล้าน หยุดฮูตี ซึ่งไม่ใช่ประเทศ เป็นแค่กองกำลัง ทำไมปราบไม่ได้ในทะเลแดง แล้วทำไมเรือจีน สเปน อังกฤษ ถึงปราบไม่ได้
เพราะ ‘ฮูตีใช้สงครามประสม’ ใช้ขีปนาวุธรุ่นใหม่จากจีน มีคนช่วยรบ แล้วสามารถคุกคามกองเรือให้หันเหไปที่อื่น ทำให้ค่าขนส่ง ที่เราต้องจ่ายเพิ่มขึ้นทุกวันนี้ อันนี้เป็นเรื่องที่กัมพูชาทราบดี และได้ศึกษาจากเวสต์ป้อย (West Point ) เจ้าตำรับของเขา
รศ.ดร.ปณิธานกล่าวว่า ต้องใช้ความเสียเปรียบให้ได้เปรียบ เราต้องมีโดรนราคาถูกเยอะๆ วันนึงบินเข้ามาสำรวจ 30-50 เที่ยว ที่บ้านเรา บางวันเกือบ 100 เที่ยว แมสใหญ่มาก เยอะมาก สูงมากบินเป็นกิโลฯ อย่างนี้ได้เปรี่ยบแน่ โดยทดสอบ ดูความเคลื่อนไหวของเรา
“ใช้เอไอ ใช้เอกชน ใช้เสาสัญญาณของประเทศสมาชิกอาเซียน ใช้แผนที่ ที่เปิด-ที่ปิด ใช้เอกสารลับทางราชการที่หลุดออกไป ซึ่งศาลตัดสินแล้วว่าผิด รู้หมด”
รศ.ดร.ปณิธานเผยด้วยว่า ตนเคยคุยกับ รองประธานาธิบดีที่เคยไปคุยกับหัวหน้ากลุ่มฮามาส ซึ่งเขาก็ไม่เชื่อนะว่า อิสราเอล สามารถยิงขีปนาวุธพวกนี้ 2,000 กม. เข้าไปในหน้าต่าง เพื่อสังหาร ฮัมเหม็ด ซินวาร์ (ผู้นำฝ่ายทหารของกลุ่มฮามาส) แล้วจนตอนนี้ก็ยังไม่คืนศพให้
“ผมถามเขาว่า ทำไมคุณไม่เชื่อ เขาบอกว่าผมไม่เชื่อเลย เพราะอิสราเอลวางคนไว้ในอีหร่าน ซีเรีย ไว้ที่ อ.ปาย ภูเก็ต เขามีคน และมีดาวเทียม แผนที่ เขามีทุกอย่างถึงทำได้ คนที่ประเมินเขาต่ำ ระเนระนาดทุกราย แต่ผมก็บอกนะว่า เขาไม่ชนะหรอก ในสงครามครั้งนี้ ผมไม่เชื่อวิธีการของเขา เวลาเขามาหา หน้าห้องประธานาธิบดี, หน้าห้องนายกฯ, ผบ.กองกำลังอิสราเอล IDF คนปัจจุบันก็เคยเจอกัน ผมไม่เชื่อในวิธีการของเขา แต่ก็เข้าใจได้ว่า เขาจะเอาคนขับรถไฟลง ก่อนที่รถไฟจะชนกัน แต่ว่ารถไฟก็วางบนรางที่มันจะชนอยู่ดี”
รศ.ดร.ปณิธานกล่าวด้วยว่า ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากคือการที่ ‘เกาหลี’ เพิ่งเอาขีปนาวุธใหม่ออกมา หลังการสวนสนามของจีน และยังไม่มีใครหยุดกระดานนนี้ได้เลย คือ ‘กระดานสะสมอาวุธ’
ดังนั้น สงครามเบ็ดเสร็จ ไม่ใช่แต่เฉพาะขนาดเล็ก ขนาดกลางในภูมิภาคยุโรป ยังมีแนวโน้มที่แย่ที่สุดตั้งแต่มีสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา คือจะเผชิญหน้ากัน ตอนนี้ ‘ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ’ ติดอาวุธ เพิ่มงบประมาณทางการทหาร ดูแล้วแย่เลย ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป แต่เขาบอกว่า ไม่มีทางเลือก ต้องป้องปราม แต่การขู่นั้นจะทำให้เกิดปัญหาแบบที่เคยเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลก
แล้วคราวนี้ ‘อิหร่าน เมียนนา’ กำลังเดินเส้นทางสายนี้ เหมือนกับที่ ‘เกาหลีเหนือและอิสราเอล’ เดินไปแล้ว ซึ่งระเบิดนิวเคลียร์ลูกที่ทดสอบล่าสุด 50,000 กิโลตัน ของรัสเซีย ชื่อ ‘ซาร์ บอมบา’ แล้วมีคนละประมาณเกือบหมื่นลูก ซึ่งว่ากันว่าอาจจะมีถึง 100,000 กิโลตันในห้องทดลอง
“คุณต้องหยุดสงครามโลกครั้งที่ 3 ให้ได้ คนรุ่นใหม่คุณต้องหยุดไม่ได้ ถ้าหยุดไม่ได้ หายนะตามมาจริงๆ เพราะมันเป็นโศกนาฎกรรม จากความรุนแรงครั้งแรก ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ไม่ต้องพูดเลย ตัวเลขชนเพดาน ระบบล่มหมด ฝนนิวเคลียร์ตก แต่หวังว่าความหวาดกลัวแบบนี้จะทำให้ประเทศยักษ์ใหญ่ ไม่ผิดพลาด ไม่เสียสติ หรือคิดว่าตัวเองจะรอดพวกเดียวอยู่ในอวกาศหรือ หลุมหลบภัย ซึ่งมันลึกมากลงไปไม่ถึง ระเบิดที่ดีที่สุดที่สหรัฐฯ มี ทิ้งไม่ถึงห้องทดลอง ดังนั้นอาจจะมีบางประเทศที่คิดว่า เขารอด แต่ไม่ใช่พวกเราแน่”
รศ.ดร.ปณิธานเผยว่า ศาสตราจารย์คนที่ทำนายว่า สงครามยูเครนจะเกิด บอกว่า การเมืองระหว่างประเทศมันป่าเถื่อน รุนแรงที่สุด และเป็นหนึ่งในสูตรที่จะเกิดสงครามโลก ครั้งที่ 3 ไม่ต้องถามว่าจะเกิดหรือไม่ พยายามผลักไม่ให้มันเกิดเร็ว คนกังวลจริงๆ ถ้ามหาอำนาจเริ่มสงครามกัน จบเลย แต่โอกาสน้อยมาก
“ดูท่าทางของทรัมป์ ไม่อยากก่อสงคราม อยากจะผลัก จะค้า ไม่อยากทำลายตัวเอง เพราะรู้ว่าความเสียหายมหาศาล สงครามโดยตรงของมหาอำนาจ โอกาสน้อย แต่ผู้ก่อการร้าย คนรุ่นใหม่ที่เข้าไปในคลังแสงนิวเคลียร์ แล้วยิงจากอวกาศลงมาในอนาคตลงไปลึกๆ แบบพวก คริปโต ไม่รู้อยู่ไหนหาไม่เจอ แล้วสามารถยิงขีปนาวุธจากไซโล ที่อ่อนแอได้อย่าง ปากีสถาน ยิงนิวเคลียร์ไปหาอินเดีย โดยไม่รู้ว่าใคร
เราอย่าได้ประมาท ทั้ง 2 ประเทศมีคนเก่งทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์ และไวรัสเยอะมาก อย่าได้ประมาทเกาหลีเหนือ แล้วก็จะเกิดมหาสงครามทันที จะยิงถล่มกัน อันนี้ไม่มีใครทราบได้ เป็นอนาคต การคาดการณ์ของนักจินตนาการนักวิทยาศาสตร์ แต่หลายครั้งเป็นจริง
“แต่สุดท้าย ที่เป็นจริงมากกว่าในทุกวันนี้ คือ ‘ชาติเล็กเริ่มแล้ว’ แล้วก็จะลากชาติใหญ่ ถ้าไต้หวันประกาศเอกราชเมื่อไหร่ รับรองหายนะ เกิดสงครามแน่นอน จีนไม่เอาไว้ อเมริกันเข้าสู่สงคราม เราต้องตัดสินใจว่าจะช่วยใคร ถ้ายูเครนผลักดันมากกว่านี้ สหรัฐฯ เข้าไปเต็มตัว รับรองเกิดสงคราม ซึ่งถ้าเยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส รวมตัวกันได้แล้วเข้าไปเผชิญหน้ากับ รัสเซีย รับรองเกิดแน่นอน” รศ.ดร.ปณิธานชี้
รศ.ดร.ปณิธานกล่าวต่อว่า เพื่อที่จะไม่ให้เกิด ก็ต้องเข้าใจเงื่อนไขของสงคราม ซึ่งยังมีเวลา ยังมีความกลัวที่ต้องผลักออกไป แต่โอกาสน้อยลงเยอะ ปัจจุบันสงครามของโลกสมัยใหม่ จาก 8 ประเทศ ตอนนี้ 195 กำลังจะทยอยเข้า 200 กว่าตัวแสดง มันถึงได้ยุ่ง คน 8,000 กว่าล้าน
ซึ่งเป็นสถานการณ์ของการ ‘บีบให้แข่งขัน เผชิญหน้า ใช้กำลัง’ ตอนนี้อินเดียคนเยอะสุดในโลก เกือบก่อสงครามกับ ปากีสถาน เพราะนึกว่า อินเดียจะบุกเข้ามา
“เพิ่งเคยเห็น ‘ห้องรบนิวเคลียร์เปิดเป็นครั้งแรก’ มันมีขั้นตอนในการเปิด ประเมิน ในการส่ง ประมาณ 7- 10 นาทีเท่านั้น ปูติน พยายามจะบีบให้เหลือ 3-5 นาที เพราะของอเมริกัน ยิงขึ้นมาเร็วกว่า ไปไกลแล้ว กู่ไม่กลับแล้ว” รศ.ดร.ปณิธานกล่าว และว่า
ขณะนี้ โครงสร้างนี้กำลังทำให้เราต้องเข้าสู่สงคราม ในที่สุด จีน จะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจแน่นอน ซึ่งสหรัฐฯ ไม่มีทางเลือก นอกจากต้องหยุดยั้ง