มติ ครม.ย้ายบิ๊กล็อต มท. 45 ราย อนุทิน ปัดเอาคืนสีแดง นฤชาผงาดอธิบดี ปค. พรพจน์คัมแบ็กคุมที่ดิน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมว.มท.) ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม กรณีที่ประชุมครม.มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงมท. 45 ตำแหน่ง โดยปฏิเสธว่าไม่ใช่การโยกย้ายเอาคืนทางการเมืองระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงิน ระบุว่าคืนความเป็นธรรม ทั้งนี้ปลัด มท.เป็นผู้เสนอโยกย้าย ตนก็ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาที่ปลัด มท.เสนอมาซึ่งไม่ได้ปรึกษาอะไร
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯให้แนวทางกับปลัดมท.ให้พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายยึดหลักความเป็นธรรมให้กับบางคนที่อาจถูกกลั่นแกล้งจากการแต่งตั้งโยก้าย 3 ครั้งในช่วง 2 เดือน ยึดหลักใช้คนให้ถูกกับงาน และใช้หลักคุณธรรม ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 45 ราย ดังนี้
1.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา เป็นรองปลัด มท.
2.นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผวจ.สงขลาเป็นรองปลัด มท.
3.นายภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.ระยอง เป็นรองปลัด มท.
4.นายชรินทร์ ทองสุข ผวจ.ขอนแก่น เป็น ผู้ตรวจราชการ มท.
5.นายชำนาญ ชื่นตา ผวจ.อุบลราชธานีเป็ฯผู้ตรวจราชการ มท.
6.นายทศพล เผื่อนอุดม ผวจ.เชียงใหม่เป็นผู้ตรวจราชการ มท.
7.นายศักระ กปิลกาญจน์ ผวจ.สตูล เป็นผู้ตรวจราชการ มท.
8.นายสมภพ สมิตะสิริ ผวจ.หนองคาย เป็นผู้ตรวจราชการ มท.
9.นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร ผวจ.ระนอง เป็นผู้ตรวจราชการ มท.
10.นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผวจ.กาญจนบุรี เป็นผู้ตรวจราชการ มท.
11.นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ตรวจราชการมท.เป็นอธิบดีกรมการปกครอง
12.นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.สมุทรปราการ เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
13.นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดมท.เป็นอธิบดีกรมที่ดิน
14. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผวจ.อุทัยธานี เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
15.นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
16.นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ตรวจราชการมท.เป็นผวจ.กระบี่
17.นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผวจ.สกลนคร เป็นผวจ.กาฬสินธุ์
18. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี อธิบดีกรมที่ดิน เป็นผวจ.ขอนแก่น
19.นายชูชีพ พงษ์ไชย รองปลัดมท. เป็นผวจ.เชียงราย
20.นายรัฐพล นราดิศร ผวจ.เชียงรายเป็นผวจ.เชียงใหม่
21.นายพิริยะ ฉันทดิลก ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นผวจ.ตราด
22.ว่าที่พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ตรวจราชการมท.เป็นผวจ.นครพนม
23.นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นผวจ.นครราชสีมา
24.น.ส.ชุติพร เสชัง ผวจ.แม่ฮ่องสอนเป็นผวจ.นครสวรรค์
25.นายเชษฐา โมสิกรัตน์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผวจ.นนทบุรี
26.นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ตรวจราชการมท.เป็นผวจ. ปราจีนบุรี
27.นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ตรวจราชการมท.เป็นผวจ.พระนครศรีอยุธยา
28.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.นนทบุรี เป็นผวจ.พิษณุโลก
29.ร.ต.ท. ภพชนก ชลานุเคราะห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผวจ.เพชรบุรี
30.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง เป็นผวจ.ภูเก็ต
31.นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผวจ.ลำปาง เป็นผวจ.แม่ฮ่องสอน
32.นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.เพชรบุรี เป็นผวจ.ระยอง
33.นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ ผวจ.ลำพูนเป็นผวจ.ลำปาง
34.นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต ผวจ.อำนาจเจริญเป็นผวจ.ศรีสะเกษ
35นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล ผู้ตรวจราชการมท.เป็นผวจ.สกลนคร
36.นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผวจ.กระบี่ เป็นผวจ.สงขลา
37.นายศุภมิตร ชิณศรี ผวจ.นครสวรรค์เป็นผวจ.สมุทรปราการ
38.นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผวจ.ตราด เป็นผวจ.สุพรรณบุรี
39.นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองปลัดมท.เป็นผวจ.สุราษฎร์ธานี
40.นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผวจ.ภูเก็ต เป็นผวจ.หนองคาย
41.นายสุรศักดิ์ อักษรกุล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผวจ.หนองบัวลำภู
42.นายนที มนตริวัต ผวจ.ชัยนาท เป็นผวจ.อ่างทอง
43.ให้นายสันติ รังษิรุจิ ผวจ.ฉะเชิงเทราเป็นผวจ.อุตรดิตถ์
44.นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผวจ.สิงห์บุรีเป็นผวจ.อุทัยธานี
45.นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ตรวจราชการมท.เป็นผวจ.อุบลราชธานี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป