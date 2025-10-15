สว.ซัดอังคณา เครื่องมือกัมพูชา ลั่นคนเลวต้องใช้วิธีเลวๆกับมัน หนุนปิดชายแดน ไล่คนออก
เมื่อวันที่15 ตุลาคม นายอลงกต วรกี สว. กล่าวถึงกรณีที่นางอังคณา นีละไพจิตร สว. โพสต์ข้อความแสดงความเป็นห่วงการปล่อยให้อินฟลูเอ็นเซอร์สร้างความกดดันหรือความหวาดกลัว อย่างการเปิดเสียงผี ในช่วงความขัดแย้ง จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก ว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะแสดงความคิดเห็น ถ้าถามว่าการกระทำของอินฟลูเอ็นเซอร์ผิดหรือไม่หากผิดป่านนี้คงถูกจับดำเนินคดีไปแล้ว แต่นางอังคณาเองอาจมองว่าผิดในเรื่องของมนุษยชน
“เหรียญมีสองด้านเราไม่สามารถเอาหัวกับก้อยมาเทียบกันได้ เป็นคนละประเด็นกันเราจะตัดสินว่าใครถูกใครผิดไม่ได้ เรื่องนี้ไม่มีใครผิด”นายอลงกตกล่าว
ส่วนที่กัมพูชานำการแสดงความเห็นของนางอังคณาไปใช้ในการออกแถลงการณ์โจมตีไทยนั้น นายอลงกตกล่าว เป็นมุมของกัมพูชาที่ใช้โจมตีไทย ซึ่งนางอังคณาเองก็กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกัมพูชาที่จะถูกมองว่าคนในชาติเองยังมองไม่เหมือนกัน
เมื่อถามถึงประเด็นที่สังคมตั้งคำถามว่าขณะที่กัมพูชายิงจรวดเข้ามาทำไมถึงไม่ออกมาวิจารณ์ นายอลงกต กล่าวว่า เป็นสิทธิที่จะเลือกได้ว่าจะพูดหรือไม่ ในมุมนี้ตนสนับสนุนกองทัพและรัฐบาล คนเลวควรใช้วิธีการเลวๆกับมัน เพื่อผลักดันคนกัมพูชาที่รุกล้ำแผ่นดินไทยออกไป ทางที่ดีควรปิดชายแดนเอาตู้คอนเทนเนอร์มาลงเยอะๆ เอาทูตไทยกลับมาส่งทูตกัมพูชากลับไปไม่ต้องคุยกันแล้ว