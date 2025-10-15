โรม ตามหา อนุทิน สงสัยไม่จัดการแก๊งสแกมเมอร์ ไอซ์ ช่วยแชร์ แท็ก กัน จอมพลัง ช่วยด้วย

โรม ตามหา อนุทิน สงสัยไม่จัดการแก๊งสแกมเมอร์ ไอซ์รักชนกช่วยแชร์ แท็ก กัน จอมพลัง ช่วยด้วย
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กว่า สหรัฐเขย่ารังสแกมเมอร์ เกาหลีใต้เอาจริงส่งกำลังมาลุย แต่ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับกัมพูชา กลับอยู่เฉยไม่ทำอะไร นี่คือโอกาสที่เราจะเป็นผู้นำจัดการระดับ Big Boss สแกมเมอร์ เลยนะครับ ฝากใครช่วยตามหาคุณอนุทินด้วยครับว่าหายไปไหน
ขณะที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.พรรคประชาชน ได้แชร์โพสต์ของนายรังสิมันต์ พร้อมกับเขียนข้อความระบุว่า “พี่กัน ได้โปรดช่วยประเทศนี้จากสแกมเมอร์ด้วยเถอะนะคะ เรารักชาติ และหวงแหนผลประโยชน์ของประเทศนี้เหมือนกัน แต่ตอนนี้นายกอนุทิน หรือ คุณธรรมนัส ไม่ได้ยินเสียงพวกเราแล้ว
ขอแรงพี่ด้วย ช่วยประเทศนี้ที กันจอมพลัง”
