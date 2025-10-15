อนุสรณ์ ลั่น พท.นักสู้ เพื่อรธน.ตัวจริง ลั่นต้องคืนศักดิ์ศรีให้คนไทยทั้งประเทศ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่..พ.ศ… 3 ฉบับของพรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 เพิ่มหมวด15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นวันที่ 2 ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระรับหลักการ
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า ไม่มีรัฐธรรมนูญใดศักดิ์สิทธิ์ ถ้าไม่ได้เขียนด้วยหัวใจของประชาชน ถ้าเสียงประชาชนเบา รัฐธรรมนูญจะกลายเป็นแค่กระดาษ แต่ถ้าเสียงประชาชนดัง จะกลายเป็นคำประกาศของอิสรภาพของคนในชาติ เราไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของนักการเมือง แต่เราแก้เพื่อให้อำนาจกลับไปอยู่ในมือของเจ้าของที่แท้จริง นั่นคือประชาชนคนไทยทุกคน รัฐธรรมนูญไม่ใช่ข้อตกลงของผู้ถืออำนาจ แต่คือข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันของคนทั้งชาติ เรือเล็กควรออกจากฝั่ง การแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้คือการออกเดินทางครั้งใหม่ของคนไทยทั้งชาติ เรืออาจจะโคลง คลื่นลมอาจจะแรง แต่เราต้องออกจากฝั่ง และถ้าเราไม่ให้ประชาชนรู้รายละเอียด ก็เหมือนเขียนเช็คเปล่าให้คณะผู้ร่าง เราไม่ควรปล่อยให้เกิดรัฐธรรมนูญกล่องสุ่ม การแก้รัฐธรรมนูญต้องไม่ใช่แค่ประชามติ แต่ต้องมีการศึกษา การสนทนา ต้องไม่ใช่แค่การลงคะแนน แต่ต้องมีการเรียนรู้ร่วมกัน
นายอนุสรณ์ อภิปรายว่า พรรคเพื่อไทยเสนอแนวทางที่จับต้องได้จริง เพื่อให้การแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นของประชาชนจริงๆ คือ 1.จัดตั้งสภาพลเมือง เวทีของประชาชนที่หลากหลาย เลือกจากทุกเพศ ทุกวัย ทุกภูมิภาคให้เป็นภาพจำลองของประเทศไทย สมาชิกจะได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วร่วมกันคิด ร่วมกันพูด ร่วมกันเสนอ เป็นการใช้หลักประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ โดยใช้ข้อมูลและสุดท้าย สังคมยอมรับผลลัพธ์นั้นร่วมกัน 2.สร้างคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อมูลเป็นกลาง ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ให้ประชาชนทุกคนเข้าใจข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวทาง เพราะรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องของการชนะ แต่คือเรื่องของความเข้าใจร่วม 3.แต่งตั้งประธานที่เป็นกลางเพื่อคุมกระบวนการให้โปร่งใส ไม่เอนเอียง กรรมการที่ไม่มีทีม ทำหน้าที่เหมือนหัวหน้าห้องที่ไม่ลำเอียง 4.ฝ่ายเลขานุการ ทีมงานที่คอยสนับสนุนการดำเนินการในทุกขั้นตอนตั้งแต่การติดต่อประสานงานไปจนถึงการจัดทำรายงานสรุป และ 5.เปิดพื้นที่เรียนรู้ทั่วประเทศ สร้างเว็บกลาง เปิดช่องยูทูป จัดพอดแคสต์สรุปสาระรัฐธรรมนูญ แจกแผ่นพับ ส่งข้อมูลถึงทุกบ้านจัดกิจกรรม “รัฐธรรมนูญพูดได้” ให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย และชุมชนร่วมเรียนรู้ อย่าให้รัฐธรรมนูญอยู่แค่ในองค์กรการเมือง แต่ให้อยู่ในหัวใจคนไทยทุกคน
“ประชามติควรเป็นสนามของความคิด ไม่ใช่สนามของทุน ฝ่ายไหนมีทุนมากกว่า ไม่ควรเสียงดังกว่าเพราะในระบอบประชาธิปไตย ทุกเสียงต้องมีน้ำหนักเท่ากัน ไม่ว่ากระเป๋าหนักหรือเบา การแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่แค่การเขียนใหม่ แต่มันคือการเรียนรู้ใหม่ของทั้งประเทศ เราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกัน แต่เราต้องสามารถพูดคุยกันได้ พรรคเพื่อไทยขอยืนยันอีกครั้งว่า เราคือนักสู้ตัวจริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน จะสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญของประชาชน เราจะสู้เพื่อคืนศักดิ์ศรีให้คนไทยทุกคน ประเทศที่ยิ่งใหญ่ ไม่ได้เกิดจากรัฐบาลที่เก่งที่สุดเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการที่ประชาชนกล้าออกเสียง และมีส่วนร่วมมากที่สุด รัฐธรรมนูญจึงต้องยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุด“ นายอนุสรณ์ ระบุ