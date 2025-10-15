อนุทิน ลั่น ไทยมีคนรับผิดชอบเรื่องสแกมเมอร์ หลังเกาหลีใต้ลุยค้นหาผู้สูญหายในกัมพูชา

อนุทิน ลั่น ไทยมีคนรับผิดชอบแล้ว หลังเกาหลีใต้เดินหน้าค้นหาผู้สูญหายในกัมพูชา ไม่ตอบ โรม ตั้งคำถามรัฐบาลไทยจะเอาอย่างไรกับการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ หลัง ‘สหรัฐฯ – เกาหลีใต้’ กดดันกัมพูชาแล้ว
เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 15 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประเทศเกาหลีใต้ เตรียมส่งหน่วยงานไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวเกาหลีใต้ 80 ราย ที่ตกค้างในกัมพูชา โดยนายกรัฐมนตรี พยักหน้ารับ พร้อมระบุว่า “มีคนรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่”
เมื่อถามว่า รัฐบาลไทยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างในประเทศกัมพูชาหรือไม่ นายกฯ ปฏิเสธตอบ ก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความระบุว่าสหรัฐอเมริการวมถึงเกาหลีใต้ กดดันกัมพูชาเรื่องสแกมเมอร์แล้ว รัฐบาลไทยจะทำอย่างไร แต่นายกฯ ไม่ได้ตอบคำถาม