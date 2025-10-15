อนุทิน ถกครม.ศก.นัดแรก จ่อหานโยบายสั้น-กลางกระตุ้น ชี้เสื้อเอกนิติ ให้ภาพเล่าเรื่องคนละครึ่งพลัส

‘อนุทิน’ ประชุม ครม.ศก.นัดแรก เล็งหานโยบายสั้น-กลางช่วยกระตุ้น ศก.ปลายปี พร้อมโชว์เสื้อ ‘คนละครึ่ง’ บอกให้ภาพเล่าเรื่อง หลังเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนวันแรก
เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 15 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจ ในวันนี้จะมีมาตรการอะไรบ้างว่า ต้องมีการสรุปภาวะเศรษฐกิจของไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี และจะสอบถามถึงมาตรการระยะสั้นและระยะกลาง ส่วนระยะยาวคงไม่ต้องถาม เพราะอยู่แค่ 4 เดือน เอาเรื่องที่รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาลดความเดือดร้อนของประชาชนก่อน ส่วนรายละเอียดหลังจากนี้ค่อยถามรองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ
เมื่อถามถึงการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสในส่วนของร้านค้าวันนี้ (15 ต.ค.) ซึ่งเป็นวันแรก นายกฯพยักหน้า ก่อนตอบว่า วันนี้ลงทะเบียนครับ พร้อมกับหันไปชี้ที่เสื้อของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ที่สวมเสื้อยืดสีขาวสกรีนข้อความ “โครงการคนละครึ่ง” โดยนายกฯระบุว่า ให้ภาพเล่าเรื่อง