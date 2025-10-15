รัฐบาลย้ำ ไม่ส่งข้อมูลใน ‘คนละครึ่งพลัส’ ให้สรรพากร เผย ‘ร้านค้า’ ลงทะเบียนวันแรก เรียบร้อยดี

‘โฆษกรัฐบาล’ เผย ครม.เศรษฐกิจนัดแรก วางโรดแมป-แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 4 เดือน เชิญเอกชนเสนอความเห็น ชง ครม.สัปดาห์หน้า ชี้ลงทะเบียนร้านค้า วันแรกเรียบร้อยดี
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 15 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2568 ว่าการประชุม ครม.เศรษฐกิจนัดแรกที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เป็นประธาน ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ทีม ครม.เศรษฐกิจกลับมาดูแนวทางเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สำหรับวาระที่จะมีการพูดคุยประเด็นแรกเป็นเรื่องการทราบสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และแนวทางในการวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 4 เดือนนี้ว่าจะมีแผนการดำเนินการอย่างไร
นายสิริพงศ์กล่าวว่า วันนี้จะมีการเสนอแผนโดยกระทรวงการคลังว่าจะมีโรดแมปและแอ๊กชั่นแพลนจะทำอย่างไร ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแอ๊กชั่นแพลนของกระทรวงเศรษฐกิจออกมาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์ถัดไป และหลังจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปแต่ละกระทรวงเมื่อทำแอ๊กชั่นแพลนเสร็จ
ผู้สื่อข่าวถามว่า การเชิญภาคเอกชนมาร่วมประชุมจะมีการรับฟังความเห็นและพูดคุยในเรื่องใดบ้าง นายสิริพงศ์กล่าวว่า ส่วนมากแนวทางและนโยบายของนายกฯ รวมถึงคณะรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจ ก็รับฟังปัญหาจากภาคเอกชน ภาคประชาชนนำมาขับเคลื่อน ซึ่งหลายแนวทางในที่ประชุม ครม.ก็ให้การยอมรับ มีการปรับแก้ในบางนโยบายให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของภาคเอกชน
เมื่อถามว่า บรรยากาศลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสวันแรกเป็นอย่างไรบ้าง นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เท่าที่รับฟังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากเป็นการลงทะเบียนวันแรกในส่วนผู้ขายซึ่งไม่จำกัดจำนวน คงไม่มีปัญหาอะไรมากนัก สิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังอยากจะขอเชิญชวนให้ร้านค้าต่างๆ มาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจ และรับสิทธิของท่านในการรับโครงการคนละครึ่งพลัส ทราบว่าบรรยากาศการค้าขายตลอด 2 ปีที่ผ่านมาซบเซา โครงการนี้รัฐบาลหวังว่าจะทำให้เศรษฐกิจโตขึ้น ดีขึ้นในระยะสั้น เพราะฉะนั้นหากท่านไม่เข้าร่วม เพราะกลัวจะโดนเก็บภาษีย้อนหลังอาจทำให้ท่านเสียโอกาส รัฐบาลขอยืนยันว่ารายการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระหว่างโครงการคนละครึ่งพลัสสำหรับคนที่เข้าร่วมจะไม่ถูกส่งไปที่กรมสรรพากรอย่างแน่นอน