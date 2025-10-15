ธนกร เผย ครม.ศก.นัดแรก ถกแก้หนี้-เสริมสภาพคล่องSME พร้อมตั้ง ชุดเต็มเหนี่ยว ตรวจโรงงาน

‘ธนกร’ ชี้ ครม.เศรษฐกิจนัดแรก ‘ถกแก้หนี้สิน-เสริมสภาพคล่อง SME-เล็งคุมเข้มสินค้าสวมสิทธิ์’ เผย ‘ชุดเต็มเหนี่ยว’ ตรวจโรงงานมลพิษ
เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 15 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายธนกร วังบุญคงชนะ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนัดแรก ว่า จะมีการหารือถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการแก้ปัญหาประชาชน ทั้งเรื่องหนี้สิน และการเสริมสภาพคล่อง ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องหลายส่วน เช่น SME ขณะนี้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ธนาคารเพื่อรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกองทุนประชารัฐ ก็จะเข้าไปช่วยเสริมสภาพคล่อง ขณะที่การสกัดกั้นสินค้าที่เข้ามาสวมสิทธิ์ที่วันนี้ทะลักเข้ามาจำนวนมาก จะต้องมีแพลตฟอร์มเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังว่าสินค้าเหล่านั้นผลิตในประเทศไทย หรือเป็นสินค้าสวมสิทธิ์ เพราะจะมีผลในเรื่องของภาษี โดยสินค้าที่ทะลักเข้ามาจะต้องมีมาตรการคุมเข้ม ขณะเดียวกันในช่วง 4 เดือนนี้จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นสำหรับการท่องเที่ยว การดูแลเรื่อง PM 2.5 ก็เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการเผาอ้อยจะมีการคุมเข้ม
นายธนกรกล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ได้มีการแต่งตั้ง ชุดเต็มเหนี่ยว ซึ่งจะเข้าไปดูเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย และการบังคับใช้มาตรการต่างๆ กับโรงงานที่สร้างมลพิษ เพราะเราจะคืนสภาพแวดล้อม และอากาศที่ดีให้กับประชาชน