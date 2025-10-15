อนุทิน หัวโต๊ะ ถก ครม.ศก.นัดแรก มั่นใจ 4 เดือน แก้ปากท้อง-ดันเศรษฐกิจไทยโตได้ ย้ำ Quick Big Win กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว
เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 15 ตุลาคม ที่ห้องประชุม CB 406 อาคารรัฐสภา มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.) นัดแรก โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง , นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง , นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม , นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ , นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม , นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน , นางตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน , นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา , นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอนุทิน กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันนี้ ถือเป็นครั้งแรกของรัฐบาลนี้ โดยมีนโยบายให้มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทั่วไป แต่ได้รับคำแนะนำจากนายเอกนิติว่า ในเมื่อจะมีการประชุมเรื่องเศรษฐกิจแล้ว เพื่อทำให้การสื่อสารมีความรวดเร็วสามารถรับฟังปัญหาได้จากทุกฝ่าย จึงขอให้มีการตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี โดยมีตัวแทนภาคเอกชนมาร่วมด้วย ต้องขอบคุณประธานสภาหอการค้า และภาคเอกชนต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือมาร่วมประชุม
นายอนุทิน กล่าวว่า ตนมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าด้วยความร่วมมือนี้ จะสามารถผลักดันนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโต และแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ แม้รัฐบาลจะมีเวลาการบริหารงานช่วง 4 เดือน ซึ่งการดำเนินการต่างๆ เน้นเรื่องการทำนโยบาย Quick Win หรือตามมติของนายเอกนิติ คือ Quick Big Win เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
นายอนุทิน กล่าวว่า สำหรับการประชุมนี้มีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และใช้วิธีนี้ในการพูดคุยอัพเดทข้อมูลงานที่แต่ละกระทรวงกำลังขับเคลื่อน และมีการแลกเปลี่ยนความคืบหน้าข้อชี้แนะกับทางภาคเอกชนด้วย ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาลจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความสำเร็จ และเห็นผลสำเร็จภายในระยะเวลาที่เรามีอยู่คือ 4 เดือน ตามแนวคิดกระตุ้นสั้น ได้ผลยาว กระจายตัวและเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ตนได้ขอให้ปลัดกระทรวง และหัวหน้าหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่างๆ เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย จะได้เป็นสะพานเชื่อมนำสิ่งที่เราได้หารือในที่ประชุมแห่งนี้ ไปให้ส่วนราชการที่ตนได้กำกับดูแลและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
นายกฯ กล่าวอีกว่า ในการประชุมวันนี้ขอให้เน้นเรื่องของการคล่องตัว และลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เมื่อมีผลของการประชุมออกมาแล้ว เป็นมติของที่ประชุมก็ขอให้เรื่องที่อยู่ภายใต้หน้าที่ของท่านทำตามกฏหมาย หากมีความคืบหน้าอย่างไรขอให้มารายงานในที่ประชุม เพราะที่ประชุมแห่งนี้จะมีการประชุมทุกสัปดาห์ช่วงบ่ายของวันจันทร์ และถ้ามีความจำเป็นในกรณีที่ต้องมีการใช้มติของหรืออำนาจของคณะรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการตนก็จะได้นำเรื่อง บรรจุเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
นายกฯ กล่าวด้วยว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่ง ซึ่งวันนี้นายเอกนิติ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ โดยได้ใส่เสื้อคนละครึ่งมาตั้งแต่เช้า และตนขอให้คณะกรรมการเศรษฐกิจทุกท่านช่วยกันโปรโมตโครงการด้วย