โฆษกกห.ชี้ เขมรต้องย้อนมองตัวเองก่อน ขอเปิดด่าน ย้ำ ไทยจุดยืนชัด ต้องยอมรับเงื่อนไข4ข้อก่อนคุยเรื่องอื่น

โฆษกกห. ไม่ชี้ชัด กรณี ‘ฮุนเซน’ กดดันไทยเปิดด่าน 20 ต.ค.นี้ เหตุสูญเสียรายได้หรือไม่ ชี้ กัมพูชาต้องย้อนมองตัวเองก่อนออกมาพูดขอเปิดด่าน- ย้ำ ไทยมีจุดยืนชัดว่ากัมพูชาต้องยอมรับเงื่อนไข 4 ข้อก่อนพูดคุยเรื่องอื่น
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พล.ร.ต.สุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม ระบุถึงความเคลื่อนไหว ของ’ฮุนเซน’ กรณี กดดันให้ไทย เปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ภายในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ ว่า โดยส่วนตัวไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ แต่ขณะนี้ไทยยังไม่มีมาตรการอื่นใดนอกเหนือจากเงื่อนไข 4 ข้อคือ ถอนอาวุธหนัก เก็บกู้ทุ่นระเบิด ปราบปรามสแกมเมอร์ และบริหารจัดการพื้นที่ ชายแดนที่มีปัญหา ตามข้อเสนอจากวงประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ไทย-กัมพูชา และ ต้องมีกลไกความร่วมมือมาพูดคุยกัน เพื่อให้สองฝ่ายตกลงร่วมกันเป็นรูปธรรมก่อนจึงค่อยไปคุยเรื่องอื่น
พล.ร.ต.สุรสันต์ โดยไทยพูดชัดเจนว่าหากจะมีการเจรจาใดๆทางกัมพูชาต้องยอมรับในเงื่อนไขทั้ง 4 ข้อ -ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และมีผลเป็นที่น่าพึงพอใจจึงค่อยไปคุยในประเด็นอื่น
โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงข้อสังเกตกรณี ‘ฮุน เซน’ อาจจะสูญเสียรายได้จึงพุ่งเป้ากดดันเรื่องการเปิดด่านว่า ไม่มีข้อมูลเรื่องการสูญเสียรายได้ของทางกัมพูชา แต่ก็คาดคะเนได้จากผลกระทบด้านการค้าตามแนวชายแดน ที่สืบเนื่องจากมาตรการปิดด่านของไทย แต่ย้ำว่า มาตรการปิดด่านที่ไทยดำเนินการมีความเหมาะสม และเป็นการกดดันกัมพูชาในเชิงหลักสากล และ กัมพูชาก็ต้องย้อนมองตัวเองว่ามีความพร้อมแค่ไหน ก่อนที่จะออกมาพูดว่าขอเปิดด่าน เพราะขณะนี้ฝ่ายไทยยืนยันเป็นแนวทางเดียวกันหมดตั้งแต่รัฐบาลไปจนถึงระดับพื้นที่ว่าต้องยึดในเงื่อนไข 4 ข้อ ก่อนที่จะไปคุยเรื่องอื่น
พล.ร.ต.สุรสันต์ กล่าวว่า โดยเฉพาะ นายกรัฐมนตรี ก็ยืนยันในเงื่อนไข 4 ข้อว่า กัมพูชาต้องยอมรับเรื่องนี้ก่อน จึงจะนำไปสู่การเจรจา และในระดับพื้นที่ก็ย้ำในจุดยืนเดียวกันว่าจะต้องมีเรื่องของการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน เช่น เรื่องการเก็บกู้เพื่อระเบิด และจัดการชุมชนที่รุกล้ำพื้นที่อธิปไตยไทย แต่ทางกัมพูชากลับไม่มีแผนปฏิบัติการใดๆ ที่เป็นรูปธรรม
ซึ่งล่าสุดกองทัพภาคที่ 2 ก็ได้แจ้งไปทางกัมพูชา เลื่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค หรือ RBC ไทย-กัมพูชา กับภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา ไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากกัมพูชายังไม่ได้ส่งแผนปฏิบัติการ
ส่วนท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ที่จะมาเป็นตัวกลางในการเจรจาสันติภาพไทย-กัมพูชามองว่า ทางสหรัฐฯ มี ศักยภาพในการดำเนินการ และมีประเทศพันธมิตรต่างๆ ที่จะร่วมสนับสนุน ถือเป็นสิ่งที่ดีกับภูมิภาค และสะท้อนว่าสหรัฐฯ มีความห่วงใยในภูมิภาคนี้ ซึ่งหากมองในเรื่องของเจตนารมณ์ไม่ได้มองเฉพาะเรื่องของการรักษาสมดุลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะประเด็นสำคัญในการแก้ไขปัญหาไทยกัมพูชาคือการสร้างความสงบให้เกิดขึ้น
โดยมองว่า ปัจจัยที่จะนำไปสู่การเจรจาได้ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากเศรษฐกิจในประเทศของกัมพูชาเอง ขณะเดียวกันไทยก็ต้องการคลี่คลายความตึงเครียดตามตามแนวชายแดน เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิต โดยปกติสุขไม่ต้องหวาดกลัวหรือกังวลว่าจะเกิดการปะทะ ในพื้นที่ชายแดน