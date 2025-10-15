เท้ง รับน่าสงสัย โยกย้ายบิ๊กล็อตมท. ย้ำขรก.คิดว่าไม่เป็นธรรม ส่งข้อมูลมาได้

เท้ง รับน่าสงสัย โยกย้ายบิ๊กล็อตมท. ชี้ตั้งข้อสังเกตได้ อาจปูทางเลือกตั้งหน้า ย้ำขรก.คิดว่าถูกโยกไม่เป็นธรรม ส่งข้อมูลมาได้
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 15 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยล็อตใหญ่ ว่า ตนเปิดช่องทางให้ข้าราชการทุกคนที่รู้สึกว่าการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ไม่เป็นธรรม สามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้เลย อย่างที่บอก ตนไม่อยากตอบซ้ำๆ หากเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยที่ไม่อาจกลับมาแก้ไขได้อีก ก็คงต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการหยุดยั้งการกระทำ ส่วนตัวมองว่าน่าสงสัย เป็นการแต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กล็อตที่ถูกสังคมตั้งคำถามเยอะ
ผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมต้องรอให้มีคนมาร้องเรียน ไม่สามารถตรวจสอบได้เองใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า เรามีการตรวจสอบอยู่แล้ว เพียงแต่ข้อมูลเชิงลึกที่มีน้ำหนัก ต้องเป็นข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในฐานะฝ่ายค้าน ยินดีรับเรื่องร้องเรียน สามารถส่งมาให้พวกเราได้
เมื่อถามว่ามองได้หรือไม่ว่าการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ เป็นการวางเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งหน้า นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ตั้งข้อสังเกต ตั้งข้อสงสัยได้ เป็นการแต่งตั้งโยกย้ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก่อนที่จะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้ง ตนขอไม่ตอบประเด็นเหล่านี้เพิ่มเติมดีกว่า เพราะตอบมาหลายครั้งแล้ว