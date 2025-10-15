ดีเดย์ 18 ต.ค. ประชาธิปัตย์ เลือก หน.พรรค-กก.บห.ชุดใหม่ ย้ำเป็นสถาบันการเมือง ไม่เล่นละคร

ประชาธิปัตย์ พร้อมเลือก หน.-กก.บห. ชุดใหม่ 18 ต.ค. ขับเคลื่อนงานการเมืองอย่างเต็มรูปแบบ ยันปชป.เป็นสถาบันการเมือง ไม่ใช่ “ละครการเมืองในพรรค”
เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายชนินทร์ รุ่งแสง รักษาการรองเลขาธิการพรรค ในฐานะประธานฝ่ายพิธีการจัดงานประชุมใหญ่วิสามัญ พร้อมด้วย นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด รักษาการกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรค ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ในวันที่ 18 ต.ค.นี้ ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญในการกำหนดทิศทางของพรรค โดยมีเป้าหมายหลักในการคัดเลือกผู้นำและผู้บริหารชุดใหม่เพื่อกลับมาขับเคลื่อนงานการเมืองอย่างเต็มรูปแบบ
นายชนินทร์กล่าวว่า ขอเชิญชวนสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วประเทศติดตามความเคลื่อนไหวผ่านเพจ พรรคประชาธิปัตย์ – Democrat Party, Thailand โดยจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมใหญ่วิสามัญ ตั้งแต่ประมาณ 08.30 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 18 ต.ค.นี้ พรรคประชาธิปัตย์ ถือเป็นพรรคการเมืองที่ยั่งยืน ตั้งใจทำงานการเมืองอย่างเข้มแข็งเพื่อให้ประเทศก้าวหน้า การจัดกระบวนการเลือกตั้งผู้นำพรรคจะดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหารพรรคชุดใหม่ที่ได้รับความชอบธรรมจากสมาชิก
“การเลือกตั้งหัวหน้าและคณะผู้บริหารของพรรคฯ ในครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนผ่านถ่ายโอนอำนาจการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ที่สะท้อนความเป็นสถาบันการเมืองของประเทศไทย ไม่ใช่ละครการเมืองภายในพรรคแน่นอน ด้วยกระบวนการที่เปิดเผยนี้จะนำมาซึ่งผู้นำที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารภายใน เมื่อพรรคฯ ได้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารชุดใหม่แล้ว ก็จะสามารถเร่งทำงานอย่างเต็มที่แน่นอน” นายชนินทร์ กล่าว