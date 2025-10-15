สุทิน หนุนรื้อทิ้งรธน.ปี 60 โอดเซ็งดันไปไว้ใจ ‘พรรคที่ไม่อยากแก้’ ห่วงอนาคตปท.มืดมน

สุทิน หนุนรื้อทิ้งรธน.ปี 60 ไม่เอื้อให้แก้ปัญหา ทำสส.-สว.ขนลุก ห่วงไปไว้ใจพรรคที่ไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญ ชี้ถ้าไม่สำเร็จ อนาคตประเทศจะมืดมน
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่..พ.ศ… 3 ฉบับของพรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 เพิ่มหมวด15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นวันที่ 2 ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระรับหลักการ
จากนั้นเวลา 12.35 น. นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า ถึงวาระจะต้องแก้รัฐธรรมนูญหรือเขียนรัฐธรรมนูญครั้งใด อดไม่ได้ที่ต้องน้ำข้อมูลมาเตือนสติว่า ประเทศเราเป็นประเทศที่เขียนรัฐธรรมนูญปล่อยที่สุด เยอะที่สุด เลยถูค่อนแคะจากประชาชนหลายฝ่ายที่ไม่เข้าใจตลอดว่า นักการเมืองไทยไม่ทำอย่างอื่นเลยหรือ คิดแต่แก้รัฐธรรมนูญอย่างเดียว ปัญหาปากท้องประชาชนไม่คิดจะแก้ ในสภาฯก็มีคนพูดอย่างนี้เยอะ ทั้งนี้เหตุที่เราต้องมีรัฐธรรมนูญบ่อย เพราะเราอยู่ในวงจรอุบาทว์ คือเขียนแล้วฉีก ฉีกแล้วเขียน วนเวียนอยู่อย่างนี้ เมื่อมีคนฉีกบ่อยก็ต้องเขียนบ่อย ดังนั้นอย่าโทษแต่คนเขียนต้องไปโทษคนฉีก
เมื่อฉีกและเขียนแล้วก็ต้องมาแก้เพื่ม เพราะเป็นที่รับรู้กันว่าทุกคนที่เขียนกฎหมายหลังรัฐประหาร ก็มักจะต้องเขียนไว้เพื่อปกป้องตัวเอง สืบทอดอำนาจตัวเอง และที่สำคัญที่สุดรัฐธรรมนูญหลังรัฐประหารก็มีปัญหาในตัวเองคือไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนเท่าที่ควร เพราะคนเขียนมาจากคนที่ยึดอำนาจ ทำให้ไม่รับเนื้อหา จนต้องเขียนใหม่ ถ้าไม่เขียนใหม่ก็เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคม
นายสุทิน กล่าวต่อว่า ส่วนตัวเบื่อที่สุดเรื่องการเขียนรัฐธรรมนูญ ไม่อยากทำเลย ถ้าเลือกได้ ก็ไม่อยากทำ ไม่อยากเขียน อยากทำหน้าที่อื่นของผู้แทนฯ ไปแก้ปัญหาปากท้อง ถ้าคิดเป็นระบบที่ดี ก็จะเห็นว่าการแก้ปัญหาปากท้องประชาชน ก็ต้องมีโครงสร้างที่ดีเอื้ออำนวยให้ แก้ปัญหาได้ ถ้ารัฐธรรมนูญไม่เอื้อให้แก้ปัญหาได้ เทวดาก็แก้ไม่ได้ 3 ปีมีนายกฯ 3 คน เทวดาที่ไหนจะแก้ได้ รัฐธรรมนูญปี 2560 พยายามแก้มาหลายครั้ง ต่างชาติไม่ยอมรับ ไม่ร่วมลงทุน เวลาหาเสียงเลือกตั้งทุกพรรคก็ชูให้แก้รัฐธรรมนูญ เพราะหากไม่แก้เข้าไปก็ทำงานยาก
“รัฐธรรมนูญปี 60 เป็นฉบับที่คนได้ที่ 1 แต่ไม่ได้เป็นรัฐบาล จนไหลมาถึงคนที่ได้ที่2 ต้องตั้งรัฐบาล จนวันนี้ไหลมาถึงลำดับที่ 3-4 ได้ตั้งรัฐบาล แล้วสื่อเจตนารมณ์ประชาชนได้อย่างไร รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็โฆษณาชวนเชื่อเป็นฉบับปราบโกง นักการเมืองที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องสะอาด บริสุทธิ์ มีคุณธรรม มีมาตราฐานจริยธรรม แต่วันนี้ดูหน้าตารัฐบาลจริยธรรมเป็นอย่างไร และยังยุบพรรคมาไม่รู้กี่พรรค สร้างผู้นำไทย 3 ปี 3 คน และยังมีมาตรา 144 ที่ทำให้สส.-สว.ขนลุก โยกงบมาใช้ทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ต หมุนเงินเข้าหาประชาชน แต่สส.-สว.อาจถูกตัดสิทธิทางการเมือง ถามว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริมหรือลดทอนบทบาทตัวแทนประชาชน” นายสุทิน กล่าว
นายสุทินกล่าวอีกว่า ที่สำคัญรัฐธรรมนูญปี 60 เป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ยากที่สุด อภิปรายมา 2 วัน เอาเข้าจริงจะแก้ได้หรือไม่ ส่วนตัวก็ไม่หวังเท่าไร แต่ต้องทำ คนที่ทำให้การแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้สำเร็จได้คือ พรรคภูมิใจไทยเท่านั้น เพราะเป็นแกนนำรัฐบาล โดยมีสว.เป็นคนชี้ขาด และคนที่ประสานสว.ได้ดีสุดคือ พรรคภูมิใจไทย ดังนั้นเส้นทางแก้รัฐธรรมนูญจะสำเร็จหรือไม่ อยู่ที่พรรคภูมิใจไทย จึงกังวลใจเพราะไม่รู้พรรคภูมิใจไทยเต็มใจจะแก้หรือไม่ หรือต้องทำเพราะเอ็มโอเอ
“สิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจคือ ไปไว้ใจคนที่ไม่อยากแก้ แต่กลับไม่ไว้ใจคนที่อยากแก้ ไม่อยากจี้ใจดำใคร แต่การแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้อย่าคิดว่า จะง่าย คนที่ไม่อยากแก้ก็ไปบังคับให้มาแก้ ผมฝากข้อกังวลว่า เรากำลังร่วมมือแก้รัฐธรรมนูญกับคนที่อยากหรือไม่อยากแก้ ถ้าทำแล้วไม่สำเร็จ อนาคตประเทศจะมืดมน”นายสุทิน กล่าว