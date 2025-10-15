อนุทิน ไม่ตอบ ฮุนเซนบี้เปิดด่าน-ทรัมป์จ่อบินมาเลย์ พรพจน์-สยาม เข้าขอบคุณ คืนตำแหน่งอธิบดี

‘นายกฯ’ ไม่ตอบ ‘ฮุน เซน’ กดดันเปิดด่าน 20 ก.ค.-ทรัมป์จ่อบินร่วมประชุมอาเซียน เป็นตัวกลางไทย-กัมพูชา ลงนามสันติภาพ บอกเป็นเรื่องความมั่นคง ด้าน ‘พรพจน์-สยาม’ เข้าขอบคุณ หลังคืนความเป็นธรรม หวนนั่งตำแหน่งเดิม
เมื่อเวลา 12.05 น. วันที่ 15 ต.ค. ที่รัฐสภา ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กรณีกระแสข่าวสมเด็จฯฮุน เซน กดดันให้ไทยเปิดด่านภายในวันที่ 20 ต.ค.นี้ และกรณีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะเดินทางมาร่วมการประชุมอาเซียนซัมมิท ที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ไทยและกัมพูชาเซ็นข้อตกลงเสรีภาพร่วมกัน
โดยนายกฯปฏิเสธตอบคำถาม ระบุว่า “จะพูดได้อย่างไรเป็นเรื่องความมั่นคง”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งเดิมหลังจากรัฐบาลที่แล้วโยกไปนั่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสยาม ศิริมงคล ที่ได้กลับมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน หลังถูกย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการ ได้เข้ามาหานายกฯ โดยนำพวงมาลัยมามอบให้พร้อมกล่าวขอบคุณนายกฯ