กัญจนา ร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บ้านใหญ่นครปฐม เผดิมชัย ยัน สะสมทรัพย์ ยังอยู่ ชทพ.

กัญจนา – แกนนำ ชทพ. ร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่ นายก อบจ.นครปฐม บ้านใหญ่สะสมทรัพย์ พร้อมหน้า เผดิมชัย ยืนยัน ยังอยู่ ชาติไทยพัฒนา แม้มีหลายพรรคมาชวน
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ จ.นครปฐม น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.) นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคและประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ของนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครปฐม และนางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา ซึ่งในวันเดียวกันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนางวิลาสินีด้วย
โดยมีนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วย นายอนุชา สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม นายศุภโชค ศรีสุขจร ส.ส.นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ อย่างไรก็ตาม นายวราวุธ ซึ่งอยู่ระหว่างติดภารกิจที่ต่างประเทศก็ได้โทรศัพท์มาร่วมแสดงความยินดีกับนายนายจิรวัฒน์ และอวยพรวันเกิดนางวิลาสินีในโอกาสนี้ด้วย
น.ส.กัญจนา กล่าวว่า ในวันนี้ได้เป็นตัวแทนของนายวราวุธ หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันขึ้นบ้านใหม่ของนายจิรวัฒน์และร่วมอวยพรวันเกิดของนางวิลาสินี นับว่าตระกูลสะสมทรัพย์เป็นครอบครัวใหญ่ มีความอบอุ่น และที่สำคัญคืออยู่กับพรรคชาติไทยพัฒนามาโดยตลอดซึ่งต้องกราบขอบพระคุณอย่างมาก ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายวราวุธ กับพรรคชาติไทยพัฒนาถูกทาบทามให้ย้ายไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ ไปเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้น ต้องขอเรียนว่า กระแสข่าวดังกล่าวก็เป็นแค่กระแสข่าว เพราะถ้าดูแล้ว ยังไม่มีตัวจริงคนไหนออกมาพูดเลย ก็ได้แต่มีข่าวอย่างนั้นอย่างนี้ ขอยืนยันว่าทุกคนยังอยู่พรรคชาติไทยพัฒนา เราอยู่ตรงนี้อยู่เป็นกลุ่มก้อนอย่างมั่นคงและแน่นเหนียว หัวหน้าพรรคและทุกคนในพรรคเวลาทำงานเราเป็นมิตรกับทุกพรรค มีการประสานร่วมไม้ร่วมมือกับทุกพรรค ไม่ได้มีประเด็นอะไรกับพรรคไหน เรายังคือพรรคชาติไทยพัฒนา วันหน้าอาจจะมีอีกก็เป็นเรื่องของวันหน้า
นายเผดิมชัย กล่าวว่า ขอขอบคุณ น.ส.กัญจนา ที่เป็นตัวแทนของนายวราวุธและพรรคชาติไทยพัฒนา มาให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับนายจิรวัฒน์และนางวิลาสินี ซึ่งในวันนี้เป็นที่พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่าเรานักการเมือง มีหลายพรรคการเมืองที่ประสานงานร่วมกัน เราเป็นมิตรกับทุกพรรค ซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนาคือทางเลือกหนึ่งของทีมสะสมทรัพย์ จะอยู่พรรคไหนก็แล้วแต่ก็เป็นเพื่อนกันทุกพรรคแต่เราไม่สามารถจะแยกร่างกายออกไปได้ทุกพรรคเพราะการเมืองเขาให้เลือกอยู่หนึ่งพรรค
นายเผดิมชัย กล่าวต่อว่า ดังนั้นเราจึงตัดสินใจว่าแน่นอนทีมสะสมทรัพย์จะอยู่พรรคชาติไทยพัฒนา เพราะมีหลายคนที่ให้โอกาสและมาเชิญเราทุกวัน ก็ต้องบอกว่าไปไม่ได้จริงๆ ไม่ได้เล่นตัว และหากแยกตัวได้แยกส่วนได้ก็ไปหมด แต่วันนี้ อยู่ตรงไหนแล้วอบอุ่น ก็อยากให้เข้าใจว่าตนขอขอบคุณ เรายังเป็นมิตรกันได้ไม่ว่าจะไปหรือไม่ไป แต่เพื่อให้ความชัดเจนกับเพื่อนสมาชิกของเราทั้งหมดในเวลานี้ว่าเราเลือกทางเดินของทีมสะสมทรัพย์รวมใจกันอยู่ตรงนี้ และต้องขอขอบคุณทุกพรรคด้วยคงจะได้ทำงานร่วมกันในอนาคต