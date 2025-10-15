รัฐบาลชวน ‘ร้านค้า’ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ช่วยกันกระตุ้นศก. ยืนยัน ‘ไม่ถูกประเมินภาษี’

โฆษกรัฐบาล ชวนร้านค้า ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ยัน ไม่ถูกประเมินภาษี
ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส เมื่อเวลา 13.50 น. วันที่ 15 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนร้านค้าให้ลงทะเบียนในวันแรกในโครงการคนละครึ่งพลัส เพื่อขับเคลื่อนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลขอให้ทุกคนร่วมในโครงการและไม่ต้องกังวลในเรื่องของภาษี เนื่องจาก รมว.คลังยืนยันว่าการร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ในส่วนของร้านค้าจะไม่ถูกนำไปประเมินภาษี แต่อยากให้เข้ามาช่วยกันกระตุ้นยอดขายของตัวเองและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไป