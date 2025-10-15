ณัฐพงษ์ ขอรัฐสภา ลงมติรับทุกร่างแก้รธน. หมุนเข็มนาฬิกาที่หยุดนิ่งมา 20 ปี เปิดโอกาสปชช.มีส่วนร่วม

‘เท้ง’ ขอ ทุกฝ่ายเชื่อในการเมืองแห่งความเป็นได้ ชี้ หากไม่เชื่อคงไม่มี MOA ‘อนุทิน’ ไม่ได้นั่งนายกฯ และการร่าง รธน. จะไม่เดินหน้าถึงวันนี้ ขอให้ลงมติรับทุกร่าง เพื่อหมุนเข็มนาฬิกาที่หยุดนิ่งมา 20 ปี ไม่ใช่นาฬิกาบนข้อมือนักการเมือง แต่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ย้ำไม่ตัด ‘ซื่อสัตย์สุจริต-มาตรฐานจริยธรรม’ ชี้ปัญหาไม่อยู่ที่คำ แต่อยู่ที่คนตีความ
เมื่อเวลา12.50 น. วันที่ 15 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่..พ.ศ… 3 ฉบับของพรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 เพิ่มหมวด15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นวันที่ 2 ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระรับหลักการ
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน อภิปรายสรุปเป็นคนสุดท้ายของพรรคประชาชน โดยได้ตอบข้อคิดเห็นของ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส. อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ที่ระบุว่า อย่าเพ้อฝัน และอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทำได้ มากกว่าได้ทำ
นายณัฐพงษ์กล่าวว่า พรรคประชาชนเห็นตรงกันว่า อยากให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำได้ การเลือกสภาผู้ร่างโดยอ้อม และเลือกสภาที่ปรึกษาโดยตรง สามารถทำได้ พรรคประชาชนใช้หลักการที่เชื่อว่า การเมืองคือเรื่องแห่งความเป็นไปได้ ที่ต้องพิจารณาควบคู่กับการเมืองในความเป็นจริง
“หากพรรคภูมิใจไทยวันนี้ไม่เชื่อถึงความเป็นไปได้ ว่าท่านจะสามารถโน้มน้าว ส.ว. จำนวน 1 ใน 3 ให้เห็นชอบกับทุกร่าง การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่คงไม่สามารถทำได้ ถ้าพรรคประชาชนไม่เชื่อว่า เราทุกคนมีเจตนารมณ์เดียวกันในการเดินหน้าทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็คงไม่เกิดข้อตกลง MOA คุณอนุทินไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี”
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า การเชื่อในการเมืองแห่งความเป็นไปได้แบบนี้หรือเปล่า ที่ทำให้กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดูเป็นจริงมากที่สุดในรอบ 2 ปีที่ผ่านมานี้ อย่าปฏิเสธว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงที่ทั้งพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทยสามารถยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ตลอดเวลา นับตั้งแต่ลงนามสัญญา MOA กับพรรคประชาชน ทุกอย่างเราประเมินผลได้ผลเสียตลอดเวลา ประเด็นคือ เวลาเราคิดถึงผลเสีย เราคิดถึงผลได้ของใคร เรายืนยันว่า ข้อเสนอของพวกเราเป็นไปได้ ไม่ได้ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และคนที่ได้มากที่สุดคือประชาชน
“เรากำลังโหวตในวันนี้ ในเรื่องของความเป็นไปได้ในการหมุนเข็มนาฬิกาของประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไป หลังนาฬิกาเรือนนี้หยุดนิ่งมาเกือบ 20 ปี นั่นเพราะการลงมติวันนี้ จะเป็นการปลดโซ่ตรวนทุกอย่างของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ยากมากๆ และเข็มนาฬิกาที่ควรจะถูกหมุนต่อ จะไม่ใช่เข็มนาฬิกาบนข้อมือของนักการเมือง แต่เป็นเข็มนาฬิกาชีวิตของคนไทยทุกคน ที่เราควรเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด” นายณัฐพงษ์กล่าว
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญไม่ใช่ยาวิเศษ แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ประเทศไทยน่าอยู่ เพราะเกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ คุณภาพชีวิตที่ดี สิทธิเสรีภาพ การศึกษา เกี่ยวข้องกับการทำให้รัฐทันสมัยและมีอนาคตที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ไม่ใช่ติดล็อกอยู่กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐควรเลือกลงทุนอย่างถูกจุด คือ ลงทุนในคน ในเมือง ในดิจิทัล และในความยั่งยืน
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงวิสัยทัศน์มากมายเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล แต่วันนี้รัฐบาลต่างๆ ทั่วโลก ไม่ได้แข่งกันเป็นรัฐบาลดิจิทัล แต่กำลังแข่งกันเป็นรัฐแพลตฟอร์ม เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการทุกคน ทำหน้าที่เป็นชานชาลาส่งเสริมผู้ประกอบการทุกคน ไม่ว่าคนตัวเล็กตัวน้อย นี่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐต้องลงทุนในอนาคต เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโต
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนขอเสนอให้ใช้ร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักในการพิจารณา เพราะยืนยันว่า สิ่งที่เราคิดมานั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ และยึดโยงกับประชาชนมากที่สุด รวมถึงข้อห่วงใยเรื่องการแก้ไข หมวด 1 และ หมวด 2 นั้น กลไกปัจจุบันของรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามแก้ ประกอบกับมาตรา 255 ได้ล็อกไว้อยู่แล้วว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองได้
“รวมถึงข้อห่วงใยในการตัดถ้อยคำ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และ การฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง สำหรับผมคิดว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ คนที่จะตัดหรือไม่ตัด 2 คำนี้ออก ไม่ใช่ผมหรือท่าน ไม่ใช่สมาชิกรัฐสภา แต่เป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ และปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่คำ อยู่ที่คนที่มีอำนาจในการตีความต่างหาก หากนักการเมืองทุจริตเราจัดการทันที แต่เรื่องนามธรรมควรต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสินนักการเมือง ไม่ใช่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่กี่คน” นายณัฐพงษ์กล่าว