บวรศักดิ์ เปิด 2 แนวทาง ไทม์ไลน์เลือกตั้ง พร้อมประชามติรธน. ยันวันเหมาะสุด 29 มี.ค.69

“บวรศักดิ์” แจง ไทม์ไลน์ทำประชามติพร้อมเลือกตั้ง 29 มี.ค.ปีหน้า ชี้ หากใช้ กม.เดิม สภาต้องผ่านวาระ 3 ภายใน 15-20 ธ.ค. นี้ ส่วนถ้าใช้ พ.ร.บ.ประชามติฉบับใหม่ ต้องผ่านวาระ 3 ภายใน 15 – 19 ม.ค. 69
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่.. พ.ศ… 3 ฉบับของพรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย และ พรรคเพื่อไทย เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 เพิ่มหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นวันที่ 2 ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระรับหลักการ
จากนั้น เวลา 13.22 น. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หมวด 15 / 1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น เป็นอำนาจของรัฐสภา รัฐบาลคงเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่ได้ แต่ตอนจะทำประชามติกฎหมายประชามติกำหนดไว้ชัดเจนว่า ให้ประธานรัฐสภาส่งร่างรัฐธรรมนูญแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบเพื่อที่จะได้หารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันทำประชามติ และกำหนดคำถามในการทำประชามติ ซึ่งในการกำหนดไทม์ไลน์ มี 3 ส่วนประกอบด้วย 1.รัฐธรรมนูญปี 2560 2.พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงทำประชามติ 3.MOA ซึ่งมีสองกรณีคือ 1.พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติฉบับปัจจุบันบังคับใช้อยู่นั่นคือร่างพระราชบัญญัติออกเสียงประชามตินี้ที่สภาพิจารณา รัฐบาลนำขึ้นทูลเกล้าฯยังไม่ลงมา กับกรณีที่สองที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติออกเสียงประชามติฉบับที่ 2 ปี 2568
ซึ่งนายกฯได้แถลงในสภาเรื่อง MOA ที่ได้ทำกับพรรคประชาชน ว่าจะยุบสภาภายใน 4 เดือน นั่นจะไปครบ 4 เดือนในวันที่ 31 มกราคม 2569 และการเลือกตั้งที่เกิดจากการยุบสภาจัดขึ้นได้ไม่ก่อน 45 วัน ไม่หลัง 60 วัน และเมื่อวิเคราะห์แล้ววันที่เหมาะสมคือ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2569 นั่นคือเป็นไปตามไทม์ไลน์ของรัฐธรรมนูญและ MOA แต่ก็จะมีเรื่องของการทำประชามติเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งถ้ารัฐบาลอยากจะประหยัดงบประมาณ เพราะทุกครั้งที่จัดทำประชามติแยกจะใช้งบ 6,000 ล้านบาท ดังนั้นก็น่าจะจัดทำประชามติในวันเลือกตั้งไปเลยนั่นคือวันที่ 29 มีนาคม 2569 พอนับย้อนถอยหลังมา 90 วันคือวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นวันที่นายกฯและกกต. ประกาศให้ทำประชามติได้ ซึ่งต้องนับย้อนหลังกลับไปอีกว่า รัฐสภาจะลงมติในวาระที่ 3 ให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หมวด15/1 ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ วาระที่ 3 ก็ไม่ควรเกินวันที่ 15-20 ธันวาคม 2568 ซึ่งก็จะทิ้งไว้ 10 วัน เพื่อให้เวลาสภาและนายกฯพิจารณา
นายบวรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนอีกกรณีคือ ถ้ามีการประกาศใช้พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ ฉบับที่ 2 ที่สภาผ่านร่างไปแล้ว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใช้แล้ว ซึ่งกรณีนี้ก็จะทำให้สภามีเวลามากขึ้น แต่การจัดการเลือกตั้งทั่วไปและทำประชามติก็จะมีขึ้นในวันเดิม ตามร่างพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ ก็จะลดเวลาจาก 90 วันเหลือ 60 วัน ถ้านับวันเช่นนั้นวันที่ 29 มกราคม 69 จะเป็นวันที่นายกฯประกาศให้มีการทำประชามติ ซึ่งไทม์ไลน์ที่ตนกล่าวมานั้นก็เกิดจากที่รัฐบาลดูจาก MOA และ พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ ซึ่งก็จะมีความมาเกี่ยวพันกับการที่จะลงมติร่างรัฐธรรมนูญนี้