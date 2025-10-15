อนุทิน โต้ ไอซ์ รักชนก ไม่ได้หาย หลังถูจี้ปราบสแกมเมอร์ ลั่นงานเยอะมาก
เมื่อเวลา 14.40 น. วันที่ 15 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายอนุทินว่า หายไปเลย ไม่ออกมาแสดงท่าทีในการปราบสแกมเมอร์ ว่า หายที่ไหนนี้ก็กลับมาแล้ว
ส่วนที่ น.ส.รักชนก บอกจะไปให้นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กันจอมพลัง แก้ปัญหาสแกมเมอร์แทนนายกฯนั้น “ก็เดี๋ยวดูแล้วกัน”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนที่นายอนุทิน จะเข้าลิฟต์เพื่อไปร่วมประชุมรัฐสภา ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “ไม่ได้หายๆ งานเยอะมาก”