อนุทิน ตั้งกก.ปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยนั่งเป็นประธานเอง

นายกฯ ลงนามแต่งตั้ง กก.ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยนั่งเป็นประธานเอง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 341/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
โดยที่การกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีความซับซ้อน และมีรูปแบบที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาทิ การหลอกลวงประชาชนทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ การสร้างข่าวปลอมหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จผ่านสื่อออนไลน์ การพนันออนไลน์ รวมทั้งการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟอกเงินโดยการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้าง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ เพื่อลดความเสียหายและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ
1.นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
2.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1
3.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2
4.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 3
5.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 4
6.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 5
7.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ
8.ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
9.ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นกรรมการ
10.ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการ
11.ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ
12.ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ
13.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ
14.เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นกรรมการ
15.เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นกรรมการ
16.ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
17.เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ
18.เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ
19.พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ เป็นกรรมการ
20.พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช เป็นกรรมการ
21.ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี เป็นกรรมการ
22.อธิบดีกรมการปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการ
23.ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่และอำนาจ
1.กำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมทาง
2.กำกับดูแลและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย
3.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง
4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น
5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 หรือตามระเบียบทางราชการแล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมการปกครอง