ภราดร อาสาเอง เป็นกมธ.รื้อร่างภูมิใจไทย ยอมถอย หลังถูกวิจารณ์หนัก วอนลดทิฐิด้วยกัน เพื่อรธน.ใหม่ 

“ภท.” ยอมถอยปรับเนื้อหาร่างแก้รธน. เพิ่มการมีส่วนร่วมประชาชน ปรับร่างใหม่ให้ผู้นำท้องถิ่นเป็นตัวแทนเลือกผู้สมัครส.ส.ร.จังหวัด ก่อนส่งให้รัฐสภาคัดเลือก ขอทุกคนลดทิฐิเพื่อรัฐธรรมนูญที่มีปชช.เป็นหุ้นส่วน
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่.. พ.ศ… 3 ฉบับของพรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย และ พรรคเพื่อไทย เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 เพิ่มหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นวันที่ 2 ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระรับหลักการ
จากนั้น 14.00 น. นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย กล่าวสรุปร่างของพรรคภูมิใจไทย ว่า เชื่อว่า การลงมติครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญเดินหน้าสู่การแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ถ้าทุกคนร่วมมือกันอย่างจริงจัง และจริงใจ แต่อุปสรรคใหญ่การแก้รัฐธรรมนูญ คือการที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) มีเวลา 40 วัน ในการพิจารณาความเห็นไม่ตรงกันใน 3 ร่าง หากไม่เกิดความรอมชอม ก็จะไม่สำเร็จ ตลอดจนความเห็นต่างในร่างพรรคเพื่อไทย พรรคประชาชน ที่ไม่ระบุชัดเจนว่า จะไม่แก้ไขหมวด 1 และ 2 ในรัฐธรรมนูญ และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่า ห้ามประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง
นายภราดร กล่าวต่อว่า ส่วนร่างพรรคภูมิใจไทยนั้น หลายฝ่ายกังวลว่า ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้รัฐธรรมนูญ ขอยืนยันว่า เจตนารมณ์พรรคภูมิใจไทยต้องการให้ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่ติดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ร่างของพรรคภูมิใจไทย จึงให้รัฐสภาเป็นผู้เลือกส.ส.ร.แทน นอกจากนี้ยังมีความกังวลว่า ร่างของพรรคภูมิใจไทยจะทำให้ได้ส.ส.ร.หรือรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินนั้น ยืนยันว่า พรรคภูมิใจไทยไม่ยึดติดร่างของตัวเอง
นายภราดร กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีที่กังวลเรื่องประชาชนไม่มีส่วนร่วมนั้น เราพร้อมให้เลือกโดยอ้อม โดยนำตัวแทนประชาชน เช่น อบต. เทศบาล สท. นายกอบต.มาเลือกส.ส.ร.จังหวัด อาจจะให้เลือกมา 300 คน ตามโมเดลพรรคเพื่อไทย แล้วส่งให้รัฐสภาเลือกให้เหลือ 100 คน ซึ่งถือเป็นการถอยโดยใช้ส่วนผสมของพรรคเพื่อไทยมารวมด้วย ส่วนที่กังวลว่า ส.ส.ร. เป็นของพรรคภูมิใจไทยแล้ว ทำให้เป็นรัฐธรรมนูญสีน้ำเงิน เพราะในร่างของภูมิใจไทย ให้รัฐสภาเป็นผู้เลือกส.ส.ร.ในส่วนของแต่ละจังหวัด เราถอยก็ได้เอาโมเดลของพรรคประชาชนก็ได้ ที่บอกว่าให้ สมาชิกรัฐสภา 20 คน หยิบขึ้นมา 1 คน พวกตนก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นแบบนั้นก็ได้
“ส่วนการแก้มาตรา 256 (1) ผมประกาศว่า ผมเป็นตัวแทนจากพรรคฯเป็นกรรมาธิการ ผมก็จะไปเสนอตัดในส่วนนี้ออกด้วยตัวผมเอง นี่คือสิ่งที่พรรคภูมิใจไทย ยืนยันว่าตั้งใจและมีเจตนาตั้งใจให้การแก้รัฐธรรมนูญลุล่วงถึงปลายทางให้ได้ อะไรที่เป็นอุปสรรคที่อยู่ในร่างของผม ผมไม่ถือทิฐิ ผมไม่บอกว่าของผมถูกต้องที่สุดผมพร้อมที่จะถอย พวกผมพร้อมที่จะเอาร่างของเพื่อนมาประกอบร่างให้สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อลดความกังวลของเพื่อนสมาชิก ก็ต้องถามว่าพวกท่านพร้อมหรือไม่ในประเด็นที่กังวลถ้าถอยคนละก้าวก็เดินไปด้วยกันได้ ไม่อยากให้ความตั้งใจแก้รัฐธรรมนูญสะดุดหยุดลง เพราะความกังวลใจของสมาชิก”นายภราดร กล่าว
นายภราดร กล่าวต่อว่า ขอให้สมาชิกช่วยรับหลักการทั้ง 3 ร่าง เป็นจุดเริ่มต้นความสามัคคี ปรองดอง อะไรไม่เห็นด้วยเก็บใส่กระเป๋า แล้วไปแสวงหาจุดร่วมในชั้นกมธ.ขอให้คำมั่นสัญญาจะทำเต็มที่ แต่ภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลมีแค่ 140 กว่าเสียง ต้องขอความร่วมมือจากฝ่ายค้าน สว.ด้วย อย่าทำให้ความคาดหวังของประชาชนสะดุด เพราะทิฐิว่าความคิดของตัวเองดีที่สุด อยากให้ได้รัฐธรรมนูญเป็นของประชาชน มีประชาชนเป็นหุ้นส่วนประเทศ