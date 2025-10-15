ภารกิจนายกฯ เยือนตปท. ครั้งแรก ฉลอง 75 ปี ความสัมพันธ์ไทย – ลาว

โฆษกรัฐบาล เผย ภารกิจนายกฯ เยือนตปท.ครั้งแรกพรุ่งนี้ ฉลอง 75 ปี ความสัมพันธ์ไทย – ลาว เดินหน้ากระชับความร่วมมือรอบด้าน
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย มีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 16 ต.ค.นี้ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ตามคำเชิญของนายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า การเยือนสปป.ลาว ครั้งนี้นับเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี และมีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–ลาว โดยนายกฯ จะพบหารือทวิภาคีกับนายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว รวมถึงเข้าเยี่ยมคารวะนายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ สปป.ลาว เพื่อหารือแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ และต่อยอดความร่วมมือภายใต้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เพื่อการเจริญเติบโต และการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับความร่วมมือในอนาคตระหว่างสองประเทศ โดยเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนร่วมกัน
โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า ในการเยือน สปป.ลาว ครั้งนี้ นายกฯจะหารือในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญร่วมกัน อาทิ ความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติด สาธารณสุข การศึกษา แรงงาน และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน เพื่อกระชับมิตรภาพและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน