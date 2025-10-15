ปลอดประสพ ขู่ฟ้องรับเหมาดัง เมินชี้แจงกมธ. ซัด ปกปิดข้อมูลถนนสามเสนยุบ พบ อุโมงค์แตกทรุดเพิ่ม 25 ม. เตือนปชช.เลี่ยงเส้นทาง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายปลอดประสพ สุรัสวดี ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษายกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง มาตรฐานความปลอดภัย การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร แถลงความคืบหน้ากรณีถนนสามเสนทรุดตัวและอุโมงค์เสียหาย โดยระบุว่า มีข่าวร้ายสำหรับประชาชน โดยเฉพาะชาวกรุงเทพฯ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจุดถนนทรุด เนื่องจากพบข้อมูลชัดเจนว่าเกิดการทรุดตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้หยุดลงตามที่หน่วยงานรัฐพยายามชี้แจง การทรุดตัวนี้ส่งผลให้อุโมงค์ทั้งชั้นบนและชั้นล่างเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกประมาณ 25 เมตร ซึ่งอาจทำให้พื้นดินบริเวณถนนเหนืออุโมงค์พังทลายลงมา สร้างความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตได้
นายปลอดประสพ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการจะแจ้งเตือนไปยังกทม. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับทราบและแจ้งเตือนประชาชน ซึ่งไม่เข้าใจว่าทำไม กทม. ถึงไม่ทราบข้อมูลนี้ รวมถึงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้แก่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ที่ควรรับรู้ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อคณะกรรมาธิการเชิญตัวแทนจาก รฟม. และบริษัททั้งสามแห่งมาให้ข้อมูล แต่บริษัทผู้รับเหมาไม่เคยเข้าชี้แจง โดยครั้งนี้เป็นการเชิญครั้งที่ 3 ซึ่งบริษัทอ้างว่าติดภารกิจหน้างานและโดยระบุว่าในสัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูล ซึ่งมันเป็นคนละประเด็น
นายปลอดประสพ กล่าวว่า หากบริษัทผู้รับเหมาไม่มาให้ข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไป คณะกรรมาธิการจะใช้อำนาจตามมาตรา 6 และมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติเรียกคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินคดี หากเป็นหน่วยงานราชการอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ส่วนบริษัทเอกชนอาจถูกดำเนินคดีฐานร่วมกันปกปิดหรือซ่อนเร้นข้อมูล นอกจากนี้ จะแจ้งไปยังหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ เช่น สถานีตำรวจนครบาลสามเสน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล การไฟฟ้า และการประปา เพื่อให้ดำเนินการแจ้งความและเริ่มกระบวนการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบ เมื่อไม่ให้ความร่วมมือ เราไม่มีทางเลือก ต้องดำเนินการเช่นนี้ นายปลอดประสพ กล่าว
“ขณะนี้ทั้งอุโมงค์ชั้นบนและชั้นล่างยังคงแตกร้าวและทรุดตัวอย่างต่อเนื่อง ดินโดยรอบอุโมงค์ทั้งสองก็ยังเคลื่อนตัว ทำให้ถนนหรือพื้นที่บริเวณนั้นอาจทรุดลงได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะบนถนนที่มีรถยนต์วิ่งผ่านอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวและระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่เตือน การที่ท่านหุบปากอยู่แบบนี้มันไม่ถูกต้อง คุณอยู่หน้างานคุณชี้แจงผมไม่ได้ คุณไม่เห็นหรืออย่างไร ผมอยู่หลังงานยังเห็นเลย และประกาศว่าจะลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองในวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไป เพื่อให้เห็นสถานการณ์จริงชัดเจน เอาชีวิตประชาชนมาเสี่ยงแบบนี้ไม่ได้” นายปลอดประสพ กล่าว
ด้านนายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน กล่าวว่า ตนเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับเหมาแสดงความรับผิดชอบและสำนึก โดยเฉพาะการมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการซึ่งได้รับมอบหมายจากสภาผู้แทนราษฎรให้ติดตามเรื่องนี้ การที่หน่วยงานและผู้รับเหมาพยายามบ่ายเบี่ยงและปฏิเสธการให้ข้อมูล แสดงถึงการไม่สนใจความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชน รวมถึงไร้ความรับผิดชอบอย่างมาก หากไม่ทราบข้อมูลก็ควรมาชี้แจงว่าไม่ทราบ โดยตั้งคำถามว่า ผ่านไป 3 สัปดาห์แล้ว หน่วยงานและผู้รับเหมายังไม่สามารถวิเคราะห์สาเหตุได้เลย ซึ่งต้องตั้งคำถามถึงศักยภาพของบริษัทผู้รับเหมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้