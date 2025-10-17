เรียงคนมาเป็นข่าว

|ผู้เขียน
|นิวรอน
⦁…คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กมหาดไทย 45 ตำแหน่งรวดเดียวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ตอกย้ำว่าระยะเวลาการเลือกตั้งเข้าใกล้ถึงแล้ว เพราะระดับบิ๊กๆ มหาดไทย ทั้งผู้ว่าฯ 76 จังหวัด อธิบดี 8 กรม รองปลัดฯ ผู้ตรวจฯ และปลัดฯ รวมกันแล้วมีไม่ถึงร้อย แต่โยกย้ายครั้งนี้ 45 เก้าอี้ ถือเป็นล็อตใหญ่
⦁…ที่สำคัญก่อนหน้านี้เพิ่งมีการโยกย้าย ตอนที่ “ภูมิธรรม เวชยชัย” เป็นรัฐมนตรีมหาดไทย ได้ย้ายมารอบหนึ่งแล้ว บิ๊กมหาดไทยหลายคนเพิ่งไปรับตำแหน่งใหม่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา แทบจะไม่ได้ทำอะไร รัฐบาลภูมิใจไทย มี “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกฯ เป็นรัฐมนตรีมหาดไทย ก็มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายอีกครั้งซะแล้ว
⦁…รัฐบาลชุดนี้ต้องยุบสภาก่อนวันที่ 31 มกราคม 2569 ตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อรัฐสภา ภารกิจสำคัญคือแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 แต่นายกฯอนุทิน จะตัดสินใจยุบสภาเร็วขึ้นหรือไม่ ต้องจับจ้องมองดู เพราะน่าจะเกี่ยวพันกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการทำประชามติยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่
⦁…การทำประชามติตามที่พรรคภูมิใจไทยรับปากพรรคประชาชน คือ การทำประชามติสอบถามการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ มี 2 คำถาม หนึ่ง อนุญาตให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไหม สอง เห็นด้วยกับกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญตามที่เสนอไหม ทั้ง 2 คำถามต้องเผื่อเวลาให้ประชาชนได้ศึกษาและตัดสินใจอย่างน้อยก็ 90 วัน เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ต้องจัดเลือกตั้งหลังยุบสภา ที่กำหนดให้ไม่เกิน 60 วันแล้ว ต้องคำนวณดีๆ ว่า จังหวะไหนจึงจะทำประชามติได้ตามสัญญา
⦁…การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่มีความสำคัญมากขึ้น เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทำให้การเมืองไร้เสถียรภาพ การเมืองที่ไร้เสถียรภาพทำให้การบริหารประเทศไร้พลัง การบริหารประเทศที่ไร้พลังทำให้ภาคเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกิดความไม่ไว้วางใจ บ้างก็ชะลอการลงทุน บ้างก็คิดไปลงทุนประเทศอื่น ขณะที่เงินในประเทศก็เหือดแห้งกระเป๋าแฟบ รัฐบาลพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าไหร่ก็ไม่ฟื้นกระทั่งเงินของรัฐเองก็เริ่มหมด จะไปกู้หนี้มาโปะก็ติดขัดที่จะพ้นเพดาน
⦁…ความจริงแทบทุกคนล้วนได้รับผลจากรัฐธรรมนูญยุคนี้ แต่มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่หันไปลงทุนในต่างประเทศ ลงทุนในประเทศที่เขามีเสถียรภาพทางการเมือง มีประชาธิปไตยเบ่งบาน เก็บโกยเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง ปล่อยให้คนไทยส่วนใหญ่หิวกระหายสืบเนื่องต่อไป ถือเป็นแนวทางที่เอารัดเอาเปรียบคนไทยด้วยกันอย่างยิ่ง
⦁…ขอแนะนำหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เข้ากับสถานการณ์ ชื่อ “เศรษฐกิจไทย ฉบับทางรอด” เขียนโดย สมประวิณ มันประเสริฐก้องภพ วงศ์แก้ว ที่ตั้งใจตอบคำถามว่า “เราจะเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร ท่ามกลางโลกที่ท้าทายและผกผัน” ช่วงนี้งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ยังจัดอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แวะเวียนไปซื้อได้ พร้อมๆ กับหนังสืออีกหลายเล่มที่บูธ J02 อ่านแล้วจะได้ร่วมเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไปด้วยกัน
⦁…อีกงานเชิญสแกน “คิวอาร์โค้ด” จากสื่อในเครือมติชนเพื่อร่วมฟัง สัมมนา “Takes for Thailand 2025 : AI for Equality เติมพลังเท่าเทียม” มติชนและเอไอเอส ตั้งใจนำเสนอแง่มุมของการใช้เทคโนโลยีเพื่อสังคม ทำความเข้าใจกับสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำและเท่าเทียมของชาติ ทำความเข้าใจกับ AI 1 ในปัจจุบัน และมองหาหนทางที่ AI จะเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังความเท่าเทียมให้เกิดขึ้น ทำได้หรือไม่ได้ไปรับฟังวันที่ 22 ตุลาคม เวลา 09.00-12.05 น. ที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กทม. ด้วยกัน
นิวรอน
พบปะ – สุพัด ทีปะลา บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการมติชน เข้าพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่กระทรวง อว.ถนนโยธี เมื่อเร็วๆ นี้
ต้อนรับ – รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้อนรับและมอบของที่ระลึกขอบคุณ แก่ พชร จิราธิวัฒน์ และสุทธิพจน์ เสริญสุขสกุล ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรหัวข้อ “Foundation of Entrepreneurship (With Social Balance SE)” พร้อมร่วมทำกิจกรรม Workshop “Self Identity-Destiny Discovery” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็วๆ นี้
จัดงาน – กษมา กองสมัคร รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ และจักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานการแข่งขันในกิจกรรม National Coding & AI Competition ภายใต้โครงการ Coding Thailand 2025: AI-Driven Future โดยมุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนไทยและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะดิจิทัลที่จำเป็นในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้
เลี้ยงต้อนรับ – ธงชัย ล่ำซำ ประธานกรรมการ, สืบตระกูล สุนทรธรรม รองประธานกรรมการ, สุรช ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, เฉลิมโชค ล่ำซำ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะผู้บริหารบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เลี้ยงต้อนรับ Michelle Jou-Global CEO, Castrol, Mike Zhang-CEO, Castrol Asia Pacific และคณะผู้บริหาร บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด ณ ที่ทำการบริษัทล็อกซเล่ย์
มอบรางวัล – ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานพิธีมอบรางวัล 2025 Microbiome SMRT Grant จัดโดย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล, รศ.ดร.ดนุพล นันทจิต, คงศักดิ์ อื้อมุกดากุล, ลินซี่ แลม, ธรณินทร์ อินทรจักร และเวียรนันท์ ทองแก้ว ร่วมงาน ณ ห้องพระแม่ธรณี 4-5 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
เปิดตัว – พลพัฒน์ อัศวะประภา ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้ง Asava Group จัดงาน เปิดตัวคอลเล็กชั่น MOO Bangkok Autumn-Winter 2025 “Mountain Club” เพื่อถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากไลฟ์สไตล์การผจญภัยบนภูเขา ผ่านสไตล์ Urban Casual และ Street โดยมี ธนภพ ลีรัตนขจร, ภูมิภัทร ถาวรศิริ, ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ, สรรเพชญ์ คุณากร และภาคิน คุณาอนุวิทย์ ณ Balance Prime Boulder Gym สาทรไพร์ม