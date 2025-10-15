อัยการ สั่งไม่ฟ้องม.112 เบนจา อะปัญ ปราศรัยม็อบ 3 กันยา64 ชี้เป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับรบ.

อัยการ สั่งไม่ฟ้องคดี ม.112 เบนจา อะปัญ เหตุปราศรัยม็อบ 3 กันยา 64 ชี้เป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับรบ.
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า พนักงานอัยการสูงสุดมีคำสั่ง ไม่ฟ้อง คดีของ เบนจา อะปัญ ในข้อหา “หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และข้อหา “ยุยงปลุกปลั่นฯ” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 จากเหตุปราศรัยที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2564 ใน ม็อบราษฎรไม่ไว้วางใจมึง
สำหรับคำวินิจฉัยสั่งไม่ฟ้องในข้อหามาตรา 112 ระบุโดยสรุปว่า “คำปราศรัยเป็นการแสดงความรู้สึกผิดหวังเกี่ยวกับสถานการณ์ประเทศและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานรัฐบาลในขณะนั้น ซึ่งเป็นการตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นที่ไม่พอใจเกี่ยวกับที่มาและการบริหารประเทศของรัฐบาล ไม่ได้มีเจตนาหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์”
ส่วนในข้อหามาตรา 116 ระบุว่า เป็นการชุมนุมภายในกรอบความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ แสดงความเห็นและติชมโดยสุจริต ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแผ่นดินหรือทำให้กระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน
ทั้งนี้ เบนจาถูกดำเนินคดีในข้อหาตามมาตรา 112 ทั้งหมด 8 คดี กรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องในคดีนี้ เป็นผลให้คดีสิ้นสุดลง และยังเหลืออีก 6 คดี ที่ยังอยู่ระหว่างพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ส่วนอีกคดีหนึ่งสิ้นสุดแล้วเนื่องจากไม่มีการอุทธรณ์คดีต่อ