สภาโหวตแก้รธน. ร่างปชน.-ภท.ฉลุย ส่วนเพื่อไทยตก ส.ว.หนุนแค่ 60 เสียง

ส.ส.-ส.ว.หายโหวตแก้รธน.อื้อ ส่วนที่ลงมติสว.ตั้งการ์ดพากันงดออกเสียงให้ร่างเพื่อไทย “บิ๊กเกรียง” รับหลักการ ปชน.-ภท.ไม่เอาเพื่อไทย ขณะที่“กอบ-เดชา-รัชนีกร” ไม่เอาสักร่าง ส่วน“ส.ว.นันทนา” ยืนคว่ำร่าง “ภูมิใจไทย”พบ “อนุทิน-บิ๊กป้อม-ธรรมนัส-เดชอิศม์” หายเข้ากลีบเมฆ ไม่ร่วมลงมติ
เมื่อเวลา 14.50 น. วันที่ 15 ตุลาคม ที่รัฐสภา ได้เริ่มลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ได้ชี้แจงรูปแบบการลงมติว่า ให้เลขาธิการสภาอ่านชื่อแต่ละคนแล้วให้สมาชิกขานเองรับหรือไม่รับ หรืองดออกเสียงแต่ละฉบับ ซึ่งร่างฉบับที่ 1 เป็นของนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ร่างฉบับที่2 ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และฉบับที่ 3 ของนายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ต้องได้เสียงส.ว. สนับสนุนในแต่ละฉบับ1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 66 เสียง
จากนั้นขานชื่อเรียงตามตัวอักษร ซึ่งใช้เวลา 3 ชั่วโมง ผลปรากฏว่า ฉบับที่1 รับหลักการ 568 เสียง ไม่รับหลักการ 10 เสียง งดออกเสียง 74 เสียง ฉบับที่ 2 รับหลักการ 629 เสียง ฉบับที่ 3 รับหลักการ 521 เสียง แต่ส.ว. มีเสียงสนับสนุนเพียง 60 เสียง ถือว่าที่ประชุมไม่รับหลักการ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผลการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม ในวาระรับหลักการ โดยที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างของนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และนายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย แต่ไม่รับหลักการร่างของนายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยนั้น จากการตรวจสอบพบว่า ส.ว.ส่วนใหญ่ งดออกเสียงให้กับร่างของพรรคเพื่อไทย อาทิ พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 พล.ท.บุญจันทร์ นวลสาย
ขณะที่สว.บางส่วนรับหลักการเฉพาะร่างของพรรคภูมิใจไทย อาทิ พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา นายอลงกต วรกี แต่ที่น่าสนใจคือ พ.ต.อ.กอบ อัจนากิตติ นายเดชา นุตาลัย น.ส.รัชนีกร ทองทิพย์ ที่ไม่รับหลักการทุกร่าง ส่วน น.ส.นันทนา นันทวโรภาส นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ ที่ลงมติรับหลักการเฉพาะร่างของพรรคประชาชน และเพื่อไทย แต่ไม่รับหลักการร่างของพรรคภูมิใจไทย
ขณะที่ ส.ส.ส่วนใหญ่รับหลักการทั้ง 3 ร่าง แต่พบนายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ไม่รับหลักการทุกร่าง ขณะที่นายสิริน สงวนสิน ส.ส.กทม. พรรคประชาชน รับหลักการเฉพาะร่างของพรรคประชาชนและเพื่อไทย แต่ไม่รับหลักการร่างของพรรคภูมิใจไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงมติครั้งนี้ มีสมาชิกที่ไม่อยู่ในห้องประชุม เช่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล , นายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯคนที่1 , นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาฯคนที่ 2, นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย, นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์, น.ส.สุภาพร กำเนิดผล ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯและรมว.เกษตรฯ ส.ส.พะเยา พรรคกล้าธรรม, นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร ส.ส.พัทลุง พรรครวมไทยสร้างชาติ, นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ, นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี ส.ว. และ ร.อ.เฉลิมอยู่ บำรุง สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยไม่ได้ร่วมลงมติด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับนายอนุทิน นายไชยา และนายฉลาด ติดภารกิจเข้าเฝ้ารับเสด็จ ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ส่วนนายรังสิมันต์ และนายปกรณ์วุฒิ ติดภารกิจต่างประเทศ