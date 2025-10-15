อนุทิน จ่อต่อสายคุย ปธน.เกาหลีใต้ คาดหารือปัญหาสแกมเมอร์-ช่วยเหยื่อถูกลวง

‘อนุทิน’ จ่อต่อสายคุย ‘ปธน.เกาหลีใต้’ คาด หารือปัญหาสแกมเมอร์-ช่วยเหยื่อหลอกลวงทางเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภารกิจเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว
นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังมีภารกิจสำคัญช่วงเวลา 15.30 น. ในการหารือทางโทรศัพท์กับ นายอี แจมยอง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว โดยการพูดคุยในครั้งนี้ คาดว่าจะหารือในเรื่องของการปัญหาสแกมเมอร์ และการร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเหยื่อแก๊งหลอกลวงทางเทคโนโลยี