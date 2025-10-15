เปิดรายชื่อ 43 อรหันต์ กมธ.แก้รธน. ภูมิใจไทย ส่ง2พี่น้องอ่างทอง – หมอเปรม นั่งกมธ.

เปิดรายชื่อ 43 อรหันต์ กมธ.แก้รธน. ภูมิใจไทย ส่ง 2 พี่น้องอ่างทอง – หมอเปรม นั่งกมธ.
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายชื่อคณะกรรมมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จำนวน 43 คน โดยแบ่งออกเป็นสัดส่วนกรรมาธิการที่มาจาก ส.ว. 12 คน และ ส.ส. 31 คน
ฝั่งส.ว. ได้แก่ 1.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ 2. นายเอนก วีระพจนานันท์ 3. นายชวภณ วัธนเวคิน 4. นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล 5.นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ 6. น.ส.รัชนีกร ทองทิพย์ 7.นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ 8.นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร 9.นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ 10.พ.ต.ท.สุริยา บาราสัน 11.นายวอน หินดี และ 12.นายจำลอง อนันตสุข
สัดส่วนพรรคการเมือง
พรรคประชาชน 9 คน ได้แก่ 1. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3.นายสหัสวัต คุ้มคง ส.ส.ชลบุรี 4.นายปรีติ เจริญศิลป์ ส.ส.นนทบุรี 5.นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร ส.ส.นนทบุรี 6.นายภัณฑิล น่วมเจิม ส.ส.กทม. 7.นายเชตวัน เตือประโคน ส.ส.ปทุมธานี 8.นายรอมฎอน ปันจอร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ 9. น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ ส.ส.สมุทรปราการ
พรรคเพื่อไทย 9 คน ได้แก่ 1. นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 4.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ 5. นายสุธรรม แสงประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ 6. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 7.น.ส.ขัตติยา สวัสดิ์ผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 8.นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ 9. นายเอกพร รักความสุข ส.ส.บัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย 4 คน ได้แก่ 1.นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2.นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง 3. นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ส.ส.ชัยภูมิ และน.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี
พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้แก่ นายวิทยา แก้วภราดัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ และน.ส.ทิพานัน ศิริชนะ สส.บัญชีรายชื่อ
พรรคกล้าธรรม ได้แก่ นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ส.ส.กทม. พรรคไทยก้าวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ ได้แก่ นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช และนายทรงศักดิ์ มุสิกอง ส.ส.นครศรีธรรมราช
พรรคพลังประชารัฐ ได้แก่ นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ ส.ส.หนองคาย
พรรคชาติไทยพัฒนา คือ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.สุพรรณบุรี
พรรคประชาชาติ คือ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ