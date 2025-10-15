มาริษ ค้านประชามติ MOU หวั่น กัมพูชารู้ยุทธศาสตร์ประเทศ ย้ำ รบ.ยกเลิกได้ทันที ไม่ต้องพึ่งสภา

มาริษ ค้านประชามติ MOU หวั่นต้องรณรงค์ประชาชน จนกัมพูชารู้ยุทธศาสตร์ประเทศ – ย้ำ ครม.มีอำนาจยกเลิกได้ทันที ไม่ต้องพึ่งสภา หรือประชามติ แต่ต้องรับผิดชอบผลกระทบด้วย
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำถึงการจัดการออกเสียงประชามติ MOU43 ของรัฐบาลว่า ไม่เห็นด้วยกับการจัดการออกเสียงประชามติ MOU43-44 ว่า จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิก เพราะหากนำเข้าสู่เข้ากระบวนการประชามติแล้ว ในการรณรงค์ต่อสาธารณะนั้น จะเป็นอันตราย เพราะจะต้องเปิดเผยยุทธศาสตร์ และข้อเรียกร้องที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยให้กับกัมพูชาล่วงรู้
คณะรัฐมนตรี มีอำนาจฝ่ายบริหารสามารถใช้อำนาจยกเลิกได้ทันที ไม่จำเป็นต้องใช้กลไกสภา หรือประชามติ เพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนมอบอำนาจให้รัฐบาลแก้ปัญหาแล้ว ผ่านการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา และการจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกเป็นสิทธิรัฐบาลอยู่แล้ว และสำหรับประชาชนเป็นสิ่งที่เข้าใจยากมาก เนื่องจากเป็นเรื่องทางเทคนิค