ปชน.เฮ! มติรัฐสภา โหวตชนะภูมิใจไทย แก้รธน.ใช้ร่างพริษฐ์ร่างหลัก – เพื่อไทยเทเสียงให้   

”รัฐสภา“ ใช้ร่างแก้ไขรธน. “พริษฐ์” 300 ต่อ 287 เป็นร่างหลัก แม้ ”อนุทิน“ เข้าโหวต ยังแพ้
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่… พ.ศ. … 3 ฉบับของ พรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย และ พรรคเพื่อไทย เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 เพิ่มหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นวันที่ 2 ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระรับหลักการ
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมรับ 2 ร่างของ พรรคประชาชน กับ พรรคภูมิใจไทย ได้เกิดการโต้แย้งกันขึ้น เมื่อ การลงมติว่าจะร่างใดเป็นร่างหลักนั้น ปรากฏว่า คะแนนที่ปรากฏจากเครื่องลงมติอิเล็กทรอนิกส์คะแนนเท่ากันที่ 290 เสียง จากนั้นได้นำคะแนนที่สมาชิกที่ขาดชื่อมาร่วมด้วย ปรากฎผลว่า ที่ประชุมเห็นด้วย 292 ไม่เห็นด้วย 297 งดออกเสียง 15 ถือว่าที่ประชุมใช้ร่างของนายอนุทินเป็นหลัก แต่ที่ประชุมยังไม่ยินยอม ขอให้ประธาน เนื่องจากมีทั้งการเสียบบัตรและขานชื่อ จึงอยากให้ประธานโหวตใหม่อีกครั้ง
นายวันมูหะมัดนอร์ ชี้แจงว่าตามข้อบังคับการประชุม การที่จะให้นับใหม่ในกรณีที่คะแนนแตกต่างกันไม่มาก หากจะให้นับด้วยการขานชื่อ ทำให้ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เสนอญัตติให้นับคะแนนใหม่ด้วยการขานชื่อ แต่ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย โต้แย้งว่า การนับคะแนนใหม่คือการเอาคะแนนมานับใหม่ไม่ใช่การลงมติใหม่
ขณะที่ นายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย สนับสนุนให้มีการลงคะแนนใหม่ ด้วยการขานชื่อเพราะร่างที่เราสนับสนุนเป็นร่างที่ใกล้เคียงกับร่างของพรรคเพื่อไทยมากที่สุดทำให้นายกรวีร์ เสนอญัตติไม่ต้องนับคะแนนใหม่นายวันมูหะมัดนอร์ วินิจฉัยให้นับคะแนนใหม่ด้วยการขานชื่อ
จากนั้น เวลา 17.50 น. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา วินิจฉัยให้ที่ประชุมลงมติแบบขานชื่อว่าจะใช้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน หรือร่างของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นร่างหลัก โดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง
กระทั่งเวลา 19.40 น. นายวันมูหะมัดนอร์ ขานผลคะแนนว่า ร่างของนายพริษฐ์ ได้ 300 คะแนน ร่างของนายอนุทินได้ 287 คะแนน จึงเห็นว่าที่ประชุมมีมติใช้ร่างของนายพริษฐ์ เป็นร่างหลัก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ได้เข้ามาร่วมโหวตลงคะแนนให้กับร่างของตัวเองด้วย จากนั้นปิดการประชุมในเวลา 19.44 น.