ผู้รายงานพิเศษแห่ง UN ห่วงสวัสดิภาพ อังคณา หลังมีการขู่เอาชีวิต ชี้ต้องได้รับการปกป้อง มิใช่ถูกประณาม
กรณีที่ นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา ได้โพสต์ห่วงการปล่อยให้อินฟลูเอ็นเซอร์ หรือกลุ่มบุคคลเข้าไปกระทำการเพื่อสร้างความกดดันหรือความหวาดกลัว อย่างการเปิดเสียงผี เสียงโหยหวย ในช่วงความขัดแย้ง-สงคราม อาจเป็นความท้าทายอย่างมากต่อรัฐบาล โดยเฉพาะ รมต.ต่างประเทศ ในการเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันนั้น ภายหลังพบว่าเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนั้น
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาง แมรี่ เลาลอร์ (Mary Lawlor) ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โพสต์ข้อความผ่านเพจ “Mary Lawlor UN Special Rapporteur for human rights defenders” ระบุว่า
Deeply concerned by reports of death threats & online attacks against Angkhana Neelapaijit, Senator, former NHRC Commissioner & woman human rights defender in #Thailand. Defending truth, justice & dignity is not a crime. She must be protected, not vilified.
#WHRD #HumanRightsDefenders
กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
แปลโดยสรุปว่า ตนมีความกังวลอย่างยิ่งต่อรายงานเกี่ยวกับการข่มขู่เอาชีวิตและการโจมตีทางออนไลน์ต่อ อังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสตรีใน ประเทศไทย การปกป้องความจริง ความยุติธรรม และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่การก่ออาชญากรรม เธอต้องได้รับการปกป้อง ไม่ใช่ถูกประณาม