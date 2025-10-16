นายกฯ คุมเองลุยปราบแก๊งคอล ยกหูคุยปธน.เกาหลีใต้ร่วมวันนี้
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม รายงานข่าวแจ้งว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและ รมว.มหาดไทย ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีนายอนุทินเป็นประธาน ส่วนรองประธาน อาทิ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯและ รมว.คมนาคม นอกจากนี้ ยังมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช และผู้แทนหน่วยงานจากที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ
ที่รัฐสภา นายอนุทินกล่าวถึงการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ว่า ได้ตั้งคณะกรรมการไปแล้ว ทั้งหมดเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนที่มี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วย เพราะเป็นตำรวจเก่า
เมื่อถามว่า หวังผลหรือตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรบ้าง นายอนุทินกล่าวว่า ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ อะไรผิดกฎหมายแล้วทำความเดือดร้อนให้ประชาชน เมื่อถามว่า หลายฝ่ายเรียกร้องให้ไทยร่วมมือกับสหรัฐและเกาหลีใต้ ในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ นายอนุทินกล่าวว่า เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ไทยเสนอให้กัมพูชาต้องปฏิบัติอยู่แล้ว เมื่อถามว่า ยืนยันว่าไทยจะเดินหน้าเรื่องนี้เต็มที่ใช่หรือไม่ นายอนุทินพยักหน้ารับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภารกิจเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว วันที่ 16 ตุลาคม นายอนุทินมีภารกิจสำคัญช่วงเวลา 15.30 น. ในการหารือทางโทรศัพท์กับนายอี แจมยอง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว การพูดคุยในครั้งนี้ คาดว่าจะหารือปัญหาสแกมเมอร์ และการร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเหยื่อแก๊งหลอกลวงทางเทคโนโลยี