มทภ.1 น้อมรับพระกระแสรับสั่งฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เร่งสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา

มทภ.1 น้อมรับพระกระแสรับสั่งฯ ‘กรมพระศรีสวางควัฒนฯ’ ในฐานะกองทัพของทหารรักษาพระองค์ เร่งสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 16 ต.ค.68 จากกรณีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงติดตามความคืบหน้าการสนับสนุนการดำเนินงาน “กองทุนหทัยทิพย์“ และทรงมีรับสั่งให้กองทัพบกเร่งสร้างกำแพงรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา
ล่าสุดวันนี้ กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1) โดย พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว ร่วมกับกองกำลังบูรพา ฝ่ายปกครอง และทุกภาคส่วน ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย ก่อสร้างหลุมหลบภัยของประชาชน บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ตรวจพื้นที่ ก่อสร้างหลุมบุคคล เพื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อทหารและประชาชน ชายแดนเป็นหลัก