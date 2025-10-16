อนุทิน บิน สปป.ลาว รับมีคุยปัญหาสแกมเมอร์ แต่ขออย่าถาม ลั่นนายกฯไม่ได้รู้ทุกเรื่อง

‘นายกฯ’ บิน ‘สปป.ลาว’ ปฏิบัติภารกิจต่างประเทศครั้งแรก บอก มีคุยปัญหาสแกมเมอร์ ลั่น อย่าถามรายละเอียด นายกฯ ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง ยัน ‘ตร.-ดีอี’ ดำเนินการตลอด ไม่ได้ทำตามกระแส ปัดตอบ ปม ร่วมมือนานาชาติ
เมื่อเวลา 07.10 น. วันที่ 16 ตุลาคม ที่ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนาคม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาทางการทูตไทย-ลาว 75 ปี
โดย นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรก ว่าวันนี้ตนได้เดินทางไป สปป.ลาว เพื่อกระชับไมตรี รวมถึงการเพิ่มมูลค่าต่างๆ ทางเศรษฐกิจ และแสวงหาความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงาน ความมั่นคง การค้า การร่วมกันปราบปรามยาเสพติด และอีกมากมาย
เมื่อถามถึงการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องนี้มีการพูดคุยในภาพรวมอยู่แล้ว ส่วนเรื่องรายละเอียดขออย่าถาม เราพูดคุยแต่กรอบนโยบาย ถามรายละเอียดแบบนี้ไม่ได้ เพราะนายกฯไม่ได้รู้ทุกเรื่อง
ส่วนการโทรศัพท์พูดคุย นายอี แจ-มยอง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้นั้น นายอนุทินกล่าวว่า มีการนัดกันอยู่ เป็นเรื่องที่หารือกันในการร่วมประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพ และจะพูดคุยเรื่องปัญหาสแกมเมอร์ไปด้วย ขณะนี้การพูดคุยเรื่องปัญหาสแกมเมอร์มีความคืบหน้าไปทุกด้าน
ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์ จนทำให้การปราบปรามติดขัด นายอนุทินกล่าวว่า ไม่เคยติดขัด จริงๆ แล้วมีการดำเนินการเรื่องสแกมเมอร์อยู่แล้ว ฝ่ายตำรวจ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ดำเนินการอยู่ตลอดไม่ได้ทำตามกระแส
เมื่อถามว่า กรอบการทำงานของคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า กรอบอยู่ในคำสั่ง
ผู้สื่อข่าวถามจึงถึงการแต่งตั้ง พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ จะให้ทำงานด้านปฏิบัติการเลยใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติงานและประสานงาน ส่วนจะหวังผลแค่ไหน นายอนุทินตอบเพียงว่า “หวังผลเลิศ”
ผู้สื่อข่าวถามถึงการร้องขอจากนานาชาติ ให้ไทยร่วมมือในการปราบปรามแสกมเมอร์ มีการวางกรอบอย่างไรบ้างนั้น นายอนุทินไม่ได้ตอบคำถาม ก่อนบอกเพียงว่า “ขอบคุณครับ”