พิสิษฐ์ รับได้ สภาผ่าน ใช้ ‘ร่างปชน.’ เป็นหลักแก้รธน. ตามกลไกปชต. ยัน ส.ว.ไม่มีดีล

ส.ว.พิสิษฐ์ ยันไม่มีโดนหลอกเข้าเกมการเมือง หลังรัฐสภารับหลักการแก้ รธน. ใช้ร่าง ปชน.เป็นร่างหลัก บอกยอมรับได้ เหตุเป็นกลไก ‘ประชาธิปไตย’ เผย ส.ว.ไม่ได้คุยอะไรกัน ลั่น ก็เห็นตามที่โหวต
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ ส.ว. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติรับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ … พ.ศ. … โดยใช้ร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักว่า ก็ต้องยอมรับว่าตามกติการัฐสภาในระบบประชาธิปไตย เมื่อเสียงของร่างพรรคประชาชนมากกว่าร่างของพรรคภูมิใจไทย ก็ยอมรับได้ เพราะเป็นกติกาประชาธิปไตย
เมื่อถามว่ามีบางส่วนกังวลว่าร่างของพรรคประชาชนจะเปิดทางให้ไปแตะหมวด 1 หมวด 2 นายพิสิษฐ์กล่าวว่า อย่างที่อภิปรายไว้ในสภา มีประเด็นที่ห่วงอยู่ 6 ประเด็น ซึ่งจะเข้าไปเป็นกรรมาธิการร่วมด้วย จะพยายามไม่ให้ความสุ่มเสี่ยงที่ขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ก็ต้องคุยกันในกรรมาธิการจริงๆ ว่าเขาพอจะแก้ไขหรือปรับปรุงตรงไหนได้บ้าง ต้องไปว่ากันในวาระ 2
เมื่อถามว่าหากตกลงกันในกรรมาธิการไม่ได้ แล้วเนื้อหามีความสุดโต่งมากเกินไป จะเปิดช่องให้คนสามารถไปร้องได้หรือไม่ นายพิสิษฐ์กล่าวว่า ตราบใดที่อยู่ในวาระ 2 ก็ยังอยู่ในขั้นการพิจารณา ตนก็มีอำนาจที่จะสงวนคำแปรญัตติ แล้วไปว่ากันในวาระ 3 อีกที ซึ่งวาระ 3 จะเป็นวาระตัดสินว่าจะรับร่าง ที่มันออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรได้หรือไม่
เมื่อถามว่าฝั่งพรรคประชาชนก็รู้สึกแปลกใจได้ผ่านเป็นร่างหลัก และมีความกังวลว่าจะโดนหลอกเข้าไปในเกมอะไรหรือไม่ นายพิสิษฐ์ร้อง “โห ไม่มีหรอกครับ” ในความคิดเห็น มันไม่มีโดนหลอก จริงๆ แล้วต้องตามกติกาของประชาธิปไตย เห็นว่าพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทยก็โหวตสนับสนุนเลยชนะไป ซึ่งท่าทีของ ส.ว. เอาจริงๆ ก็เห็นตามที่โหวต ไม่ได้คุยอะไรกัน เสียงโหวตก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่โหวตให้ร่างของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย