ศาลนัดสืบพยาน นัดแรก 17 ต.ค. คดีใบสด.43 ส.ส.จิรัฏฐ์

ศาลนัดสืบพยาน นัดแรก คดีปลอมแปลง ใบสด.43 ส.ส.จิรัฏฐ์ พรรคประชาชน
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพรุ่งนี้ 17 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ศาลกำหนดนัดสืบพยาน นัดแรก คดีสด.43 นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ ส.ส.พรรคประชาชน ปลอมและใช้เอกสารปลอม และนำเข้าสู่ระบบฯ อันเป็นเท็จ
เหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจาก กรณีเกิดข้อสงสัยการได้มาซึ่งใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือใบ สด.43 ของนายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา ว่า อาจจะได้มาโดยไม่ถูกต้อง จนเป็นที่มาร้องเรียนให้กองทัพบกตรวจสอบ
สำหรับใบ สด.43 ของชายไทยที่ถูกต้องสังเกตได้จากมีลายเซ็นจากคณะกรรมการตรวจเลือกครบทั้ง 5 คนและรับจากมือประธานกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกเท่านั้น รวมถึงต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือ ซึ่งหากไม่ครบตามองค์ประกอบนี้ ก็จะไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้
จึงเป็นที่มาของ พล.ท.ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) ในขณะนั้น ได้มอบหมายให้นายทหารพระธรรมนูญ เข้าแจ้งความดำเนินคดี นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล (พรรคประชาชน) ที่ สน.ประชาชื่น ข้อหาปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอม