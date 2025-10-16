มทภ.1 ลงพื้นที่บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว สำรวจสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย
เนื่องด้วย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะเข้าเฝ้าถวายรายงานโครงการสนับสนุน “กองทุนหทัยทิพย์“ กองทัพบก ที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของทหารและประชาชนในพื้นชายแดนไทย-กัมพูชา โดยให้กองทัพเร่งสนับสนุนการจัดสร้างหลุมบุคคล สำหรับใช้เป็นที่มั่นกำบังของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ และสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชน ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์
วันนี้ 16 ต.ค.68 พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองจาน-บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อสำรวจจุดที่ดำเนินการก่อสร้างหลุมหลับภัย โดยผบ.ศปก.ทภ.1 และทหารช่างได้แจ้งรายละเอียดการก่อสร้าง จำนวนหลุมบังเกอร์ที่ก่อสร้าง และการรองรับประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
โดยรูปแบบการก่อสร้างหลุมหลบภัย คือ กว้าง 6.20 ม. ยาว 6.00 ม. สามารถปัจจุได้ 40 คน / วัสดุที่ใช้ ท่อคอนกรีต ขนาด 2.10 × 2.10 ม. ยาว 1 ม. จำนวน 12 ท่อน / ยางบวมกันซึมสำหรับรอยต่อ 10 ม้วน / กล่อง Gobion ขนาด 1×1×1 ม. กรุผ้าใยสังเคราะห์ 60 กล่อง / ดินถม 96 ลบ.ม.
ทั้งนี้ กกล.บูรพา ได้รับการสนับสนุนให้สร้างและปรับปรุงที่มั่นกำบัง (บังเกอร์) ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหาร จำนวน 72 แห่ง และหลุมหลบภัยสำหรับประชาชน ขนาดความจุ 40 คน จำนวน 6 แห่ง แบ่งเป็น อ.ตาพระยา 2 จุด อ.โคกสูง 2 จุด อ.อรัญประเทศ 2 จุด โดยในห้วงแรกจะเร่งดำเนินการสร้างบังเกอร์ จำนวน 10 แห่ง และหลุมหลบภัย จำนวน 2 แห่ง
ขณะที่ นางสมพร เพชรจิต ผู้ใหญ่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เผยว่า จากการพูดคุยกับแม่ทัพภาคที่ 1 ทราบว่าจะมีการสร้างบังเกอร์เพิ่มเติมภายในพื้นที่อีก 5 จากเดิมภายในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้วและหนองจานมีอยู่ 3 ที่ แต่ละบังเกอร์บรรจุรองรับคนได้ไม่เท่ากันมีตั้งแต่ 40 คนถึง 100 คน โดยปัจจุบัน อำเภอโคกสูงมี 254 ครัวเรือน ประชากร 663 คน หากมีการสร้างเพิ่มได้ตาม จำนวนที่ชี้แจงไปนั้นก็จะสามารถรองรับชาวบ้านได้ทั้งหมด