ติง โหนกระแส เอาข้อมูลทนายสมชาย ถูกอุ้มหายมาเยาะเย้ย ย้ำนี่คือความรุนแรงโดยรัฐ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ศ.ดร.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ศูนย์วิจัยฯ มหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่ง ระบุว่า
ถึง รายการโหนกระแส รายการในครั้งนี้ ผมคิดว่าเป็นครั้งหนึ่งที่ “ด้อยคุณภาพ” เป็นอย่างมาก การเชิญคนดังมาออกรายการไม่ได้เป็นเรื่องผิดพลาด แต่การปล่อยให้แต่ละคนพูดโดยไม่มีการทักท้วงถึงข้อมูลข้อเท็จจริง โดยเฉพาะจากผู้ดำเนินรายการ (ที่เพิ่งได้รับรางวัลนาฏราช สาขาผู้ประกาศข่าวชาย “ยอดเยี่ยม” พ.ศ.2567)
จะไม่เห็นด้วยกับคุณอังคณา ก็ว่ากันไป แต่การบอกว่าคุณอังคณา ดังเพราะตามหาสามี (ทนายสมชาย นีละไพจิตร) อันนี้แสดงให้เห็นถึงการขาดไร้ข้อมูลที่สำคัญ ในสังคมไทย มีคนสูญหายจากการใช้อำนาจรัฐเป็นจำนวนมาก ใครที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องต้องเผชิญกับความยากลำบากนานัปการ กรณีคุณอังคณา เรียกร้องมาอย่างหนักแน่น แม้ผ่านมายาวนานก็ไม่ประสบผลแต่อย่างใด
ส่วนกรณีการปล่อยเสียงผี เสียงเครื่องบิน แน่นอนว่าพวกชาตินิยมคงชอบใจกันมาก แต่ในความเห็นผม การที่อีกฝ่ายทำผิด ไม่ได้ทำให้เราทำชั่วได้โดยปราศจาก “หิริโอปตัปปะ” หากเขาผิดก็ใช้กระบวนการของกฎหมายระหว่างประเทศเยี่ยงผู้คนที่อารยะ (ถ้ามั่นใจว่าเขาผิดจริง)
ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราอยู่ในสังคมพุทธที่ชาตินิยมมากลบความเป็นมนุษย์ไปได้อย่างหน้ามืดตามัวขนาดนี้
ขณะที่ รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ เอ็กซ์ ระบุว่า สิ่งที่เกิดกับทนายสมชาย นีละไพจิตร คือความรุนแรงโดยรัฐที่โหดร้าย มิใช่เรื่องที่สมควรนำมาเยาะเย้ยถากถาง
ความรุนแรง/การละเมิดสิทธิต่อพลเรือนมิว่าใครเป็นผู้กระทำ สมควรถูกวิพากษ์วิจารณ์และช่วยกันแสวงหาความยุติธรรมให้กับผู้สูญเสีย รวมถึงป้องกันไม่ให้ ปวศ.ซ้ำ