คุณหญิงพจมาน เยี่ยมทักษิณ เผย ไม่สบายนิดหน่อย ขอบคุณ คนเสื้อแดงศรีสะเกษ ให้กำลังหน้าเรือนจำ

คุณหญิงพจมานเข้าเยี่ยมทักษิณ ยังคงดูดีไม่สบายนิดหน่อย ทนายวิญญัติแพทย์ รพ.ราชทัณฑ์ วนเวียนตรวจสุขภาพทักษิณทุกสัปดาห์ ห่วงอาการป่วยกระดูกต้นคอ ผลฎีกาอภัยโทษเฉพาะรายครั้งที่ 2 ไม่ขอแสดงความเห็น มองเป็นส่วนของราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม ที่ เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพฯ สมาชิกครอบครัวชินวัตร ได้แก่ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยมนายทักษิณเพียงคนเดียว เนื่องด้วย น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ เอม บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ ชินวัตร นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออิ๊งค์ (บุตรสาวคนเล็ก) อดีตนายกรัฐมนตรี และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร ทั้งหมดติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมาเยี่ยมได้ ทั้งนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม ก็มีเพียง น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร โดยที่ไม่มี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมเดินทางมาด้วยเนื่องจากติดภารกิจเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังมีนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ ร่วมเดินทางมาด้วย ส่วนบริเวณด้านหน้าประตูเรือนจำกลางคลองเปรม ได้มีมวลชนคนเสื้อแดงคอยส่งเสียงให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความหวังว่าจะได้เห็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์ของนายทักษิณ
ต่อมารถยนต์ตู้ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Mercedes-Benz สีบรอนซ์เทา ป้ายทะเบียน พท 221 กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณหญิงพจมาน สวมเสื้อสูทสีฟ้าทั้งชุด กางเกงสีฟ้า มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส เมื่อลงมาจากรถก็ได้ทักทายสื่อมวลชน พร้อมกับโบกมือทักทายกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดง ก่อนจะเดินเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจ ต่างแนะนำตัวว่าส่วนใหญ่มาจาก จ.ศรีสะเกษ พร้อมพูดคุยให้กำลังใจนายทักษิณและยังได้พูดถึงความหลัง สมัยที่นายทักษิณลงพื้นที่ตอนยังดำรงตำแหน่งเป็นนายกฯ ซึ่งมีบางจังหวะที่คุณหญิงพจมานได้จับมือกับมวลชนคนเสื้อแดง และรับหนังสือที่มีเนื้อหาให้กำลังใจ ซึ่งทางคุณหญิงพจมานได้พูดคุยกับกลุ่มคนเสื้อแดงอย่างเป็นกันเองด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม พร้อมกับบอกว่า “ขอบคุณค่ะ” แล้วหลังจากนั้นก็ได้เดินเข้าเรือนจำ โดยมีทนายวิญญัติ และคณะผู้ติดตามเดินเข้าไปด้วย แต่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใด ๆ กับสื่อมวลชน
ต่อมาเวลา 10.24 น. คุณหญิงพจมานพร้อมทนายวิญญัติ และคณะผู้ติดตามได้ออกมาจากเรือนจำ โดยคุณหญิงพจมาน ได้เปิดเผยสั้น ๆ ว่า นายทักษิณ ยังคงดูดี แต่แค่ไม่สบายนิดหน่อย ก่อนรีบขึ้นรถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางออกจากบริเวณพื้นที่เรือนจำ
ขณะที่นายวิญญัติ เปิดเผยว่า นายทักษิณได้ฝากขอบคุณคนเสื้อแดงและประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่ให้กำลังใจท่าน ท่านมีกำลังใจขึ้นมาก แม้ท่านอยู่ด้านในก็ยังคงเป็นห่วงประชาชนเหมือนเดิม แต่พวกเราก็เป็นห่วงท่าน เพราะท่านยังคงมีอาการที่มีโรคประจำตัวอยู่ แต่ท่านก็พยายามดูแลตัวเองอย่างดี ก็มีการได้ตรวจจากแพทย์ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นระยะ ๆ แทบจะทุกสัปดาห์ ก็อยู่ที่แพทย์เฉพาะด้านมีการวนเวียนกันมาตรวจ แต่ถ้าในด้านไหนที่เรามองว่าเกินศักยภาพของทางทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เราอาจจะต้องมีการร้องขอ แต่ก็ต้องอยู่ที่อาการของท่านก่อน แต่ในตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะร้องขอตรวจห้องปฏิบัติการพิเศษ แต่อาการทุกอย่างท่านก็ได้เรียนรู้การดูแลตัวเองมาเป็นระยะอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าอาการหลักของนายทักษิณเป็นอะไรบ้าง ทนายวิญญัติ เปิดเผยว่า เรื่องโรคประจำตัวของท่านก็อย่างที่พี่น้องทราบ หรือสังคมทราบอยู่แล้ว ก็คือเรื่องของกระดูก กระดูกต้นคอที่จะเกี่ยวข้องกับไขสันหลัง และภาวะที่เกี่ยวกับตับและโรคหัวใจทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ท่านทานยาเป็นประจำ ก็ยังอยู่ในการดูแลของราชทัณฑ์อย่างดี ส่วนที่ก่อนหน้านี้นายทักษิณ มีบ่นนิ้วชา ก็มาจากอาการกระดูกต้นคอ มันสัมพันธ์กัน ถ้าบุคคลที่มีความรู้ด้านการแพทย์ก็จะรู้ว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ แต่อาการก็เกิดขึ้นเป็นระยะ ยังไม่ถึงขั้นวิกฤติ เพราะถ้าวิกฤติมากก็อาจจะเดินไม่ได้ หรือเกิดภาวะเฉียบพลันขึ้นมาก็ได้ แต่ตอนนี้ท่านก็พยายามดูแลตัวเองอยู่ และก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วง ส่วนเรื่องผลของการขออภัยโทษไม่ได้มีการพูดเรื่องนี้กันแต่อย่างใด เรื่องนี้ให้เป็นกระบวนการ ตนก็ไม่ทราบว่าตอนนี้เรื่องถึงขั้นตอนใดแล้ว และไม่ขอแสดงความคิดเห็นใด ๆ ให้เป็นกระบวนการของหน่วยงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง
เมื่อถามว่ากรณีที่ รมว.ยุติธรรม ถวายความเห็นยกฎีกาการทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายครั้งที่ 2 ของนายทักษิณ ชินวัตร เรื่องจะถูกส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) และสำนักงานองคมนตรี ตามลำดับใช่หรือไม่ ทนายวิญญัติ กล่าวว่า ตนขออนุญาตไม่มีความเห็น เพราะจริง ๆ แล้วมันอยู่ในบรรยากาศที่ไม่ควรมีความเห็นอะไร ตนในฐานะทนายความเท่านั้น ก็ให้เป็นพระบรมราชวินิจฉัย ฉะนั้น ผลฎีกาแจ้งกลับมาว่าอย่างไร ตนยังไม่ทราบ และเมื่อถามถึงกรณีที่วันนี้ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย จะเดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทย เพื่อจะแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการยกฎีขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นั้น ทนายวิญญัติ ได้ขอยุติการให้สัมภาษณ์ โดยแจ้งว่ามีอาการไอเจ็บคอ และเดินออกจากวงสัมภาษณ์สื่อมวลชนทันที
ขณะที่ นางผุสดี กลิ่นทอง หรือ อ.เป้า แดงสิงห์บุรี กล่าวว่า คนเสื้อแดงจะมีการรวมตัวทำกิจกรรมด้านหน้าเรือนจำฯ ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคมนี้ โดยมีกำหนดการกิจกรรมทานข้าวหน้าเรือนจำฯ โดยกลุ่ม พปศ. (เพื่อชาติเพื่อประชาธิปไตยและคนที่เรารักและศรัทธา) เมนูชื่อต้มยำเขากระโดงต้มโคล้ง ส.ว.