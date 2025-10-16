ปชน. ยื่นสอบ ‘อดีตผู้พัน สห.’ ท่าเรือพังงา ส่อทุจริตเซ็นเบิกงบ แต่ไม่อบรมจริง 2 ปีทำหลายครั้ง

สส.ภูเก็ต ยื่น กมธ.การทหาร สอบ “อดีตผู้พัน สห. ท่าเรือพังงา สอบพฤติกรรมทุจริตเบิกงบอบรม ทั้งที่ไม่มีอบรมจริง ‘เอกราช’ นำเข้าถกสัปดาห์หน้า หากมีมูลพยานหลักฐานครบ ส่ง ป.ป.ช.ต่อ
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 16 ตุลาคม ที่อาคารรัฐสภา นายเอกราช อุดมอำนวย สส.กทม.พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการทหาร รับหนังสือร้องเรียนจาก นายเฉลิมพงษ์ แสงดี สส.ภูเก็ต พรรคประชาชน ที่ร้องเรียนเรื่องการทุจริตของอดีตผู้พัน สห. ฐานทัพเรือพังงา ให้กรรมาธิการการทหารได้พิจารณาตรวจสอบ โดยอ้างอิงว่ามี นายทหารคนหนึ่ง ที่เคยดำรงตำแหน่ง ยศ ผู้พัน สห. ฐานทัพเรือพังงา ปฎิบัติหน้าที่ผู้พัน สห.ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2568 มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต เกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงไปราชการของคนในหน่วยงาน โดยไม่ได้ไปทำงานจริง
ได้มีการเบิกเบี้ยเลี้ยงตั้งแต่วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2568 อ้างถึงหน่วยงาน ศรชล. มีการฝึกระยะเวลา 5 วัน ซึ่ง สห. คนดังกล่าวที่สถานท่าเรือพังงาได้ส่งรายชื่อกำลังพลไปฝึก เพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงในหน่วยงาน ศรชล. ภูเก็ต ในการฝึกประจำปีแต่พฤติกรรมของผู้พันคนดังกล่าวส่งคนไปฝึกจำนวน 20 คน แต่เบิกเบี้ยเลี้ยงจำนวน 1,200 บาทต่อวันต่อคน เบิกค่าที่พัก 3,200 บาท ต่อคน รวมเป็นวงเงินทั้งหมด 86,800 บาท ซึ่งเบี้ยเลี้ยงทั้งหมดโอนเข้าบัญชีของผู้พันคนดังกล่าว
โดยมีเอกสารสลิปการโอนให้กับประธานกรรมาธิการการทหารในการตรวจสอบ และลงลายมือเซ็นรับเงิน เป็นการปลอมแปลงลายเซ็น ของผู้รับเงินด้วย ทั้งหมดมี 20 คน แต่ไม่ได้ไปฝึกอบรมจริง ไม่ได้ไปทำงานจริง เพราะในจำนวนจำนวน 20 คนมีการเดินทางไปต่างจังหวัด
“จึงต้องการให้คณะกรรมาธิการการทหารนำข้อเท็จจริงไปตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าวว่าศถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ และให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดของผู้พันนี้ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น สห. ฐานทัพเรือพังงา เพราะการกระทำไม่ได้ทำครั้งแรก มีทำมาแล้วหลายครั้ง มีนายทหารชั้นผู้น้อยมาร้องด้วยรับไม่ได้กับพฤติกรรมของผู้พันคนนี้” นายเฉลิมพงษ์กล่าว
นายเอกราชกล่าวว่า กรรมาธิการการทหารรับเรื่องนี้ไปตรวจสอบ โดยจะเรียกผู้ที่ถูกร้องเรียน และเชิญตัวแทนจาก ศรชล. มาให้ข้อเท็จจริงต่อกรรมาธิการ ในสัปดาห์หน้า หากเป็นการกระทำส่อในทางทุจริตไม่ชอบ กรรมาธิการจะส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช. พิจารณาต่อไป ในเบื้องต้นเชื่อว่ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ถึงพฤติกรรมดังกล่าวที่จะสอบไปในทางทุจริต