เพื่อไทย เตรียมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.อีกล็อต มีชื่ออดีตส.ก.-ส.ส.ด้วย

พท.เตรียมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ล็อต 2 ดีเดย์ 17 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 17 ต.ค. เวลา 10.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย จะแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ล็อตที่ 2 จำนวนประมาณ 24 คน ต่อเนื่องจากที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้เปิดตัวผู้สมัครล็อตแรกไปเมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา
โดยว่าที่ผู้สมัครที่จะเปิดตัวนั้น เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. 10 คน อาทิ นายแมน เจริญวัลย์ อดีต ส.ก.บึงกุ่ม ลงเป็นผู้สมัคร ส.ส.เขตบึงกุ่ม น.ส.เกศปรียา แก้วแสนเมือง อดีตโฆษกพรรคเพื่อชาติ นายธนกร เลาหพงศ์ชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.สวนหลวงประเวศ ที่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะสมัครในเขตใด
นอกจากนั้นจะมีว่าที่ผู้สมัครในส่วนของภาคอีสาน เช่นที่ จ.นครราชสีมา เพื่อลงแทนที่ นายโกศล ปัทมะ ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย ที่ไปแสดงตัวที่พรรคภูมิใจไทยแล้ว