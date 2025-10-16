สรวงศ์ มั่นใจแก้ รธน.ไม่ถูกร้องให้สะดุด ยัน กมธ.สัดส่วนพท. ทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้ปชช.เต็มที่
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีพรรคเพื่อไทยโหวตสนับสนุนให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนเป็นร่างหลัก หลังร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย ถูกตีตกโดย ส.ว.ว่า เราเห็นว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชน มีความยึดโยงกับประชาชน ในเรื่องที่มาของ ส.ส.ร. ต่างจากร่างของพรรคภูมิใจไทย ที่ไม่มีอะไรยึดโยงกับประชาชนเลย
เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่เมื่อใช้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนเป็นร่างหลัก จะมีผู้ไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้การแก่ไขรัฐธรรมนูญสะดุดลง นายสรวงศ์ กล่าวว่า ไม่กังวล กระบวนการที่ผ่านรัฐสภาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ยังไม่ได้ลงเนื่อหาที่จะมีใครหยิบยกไปยื่นร้องได้ เพราะกระบวนการทุกอย่างถูกต้องตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และเชื่อว่าคงไม่มีใครไปร้องเพราะถ้าร้องขึ้นมา คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโหวตจะมีความผิดไปด้วย โดยคณะกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงของประชาชนอย่างเต็มความสารถ เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญใหม่