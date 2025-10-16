เช็กเสียงโหวต หนุนร่างปชน. ส.ว.-พรรคร่วม ล่องหนอื้อ ชาติไทยพัฒนา หายยกพรรค

เช็กส.ส.-ส.ว.หนุนร่างส้ม สภาสูงยกมือโหวต 27 เสียง หาย 37 ‘เพื่อไทย’ ตบเท้าสางแค้นสำเร็จ ด้าน ‘ชาติไทยพัฒนา’ พร้อมใจหายยกพรรค
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงคะแนนจะใช้ร่างรัฐธรรมนูญของพรรคใดเป็นร่างหลักในการพิจารณาชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคประชาชน (ปชน.) ได้รับคะแนน 292 คะแนน ขณะที่ร่างของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้รับคะแนน 295 คะแนน เฉียดฉิวกันเพียงแค่ 3 คะแนนนั้น ทำให้สมาชิกรัฐสภาขอให้นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมขณะนั้น นับคะแนนใหม่ ซึ่งผลปรากฏว่าที่ประชุมได้ดำเนินการลงมติแบบขานชื่อตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา จากการตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคปชน. ซึ่งเป็นของพรรคฝ่ายค้าน ได้รับคะแนนสนับสนุนมากกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับของพรรค ภท. ซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาล ด้วยคะแนน 300 ต่อ 287
อย่างไรก็ตาม พบข้อมูลว่า เสียงที่ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญจากฝ่ายค้านชนะมาจากเสียงของพรรคปชน. พรรคเพื่อไทย (พท.) พรรคประชาชาติ (ปช.) เป็นธรรม (ปธ.) พรรคไทรวมพลัง (ทร.) พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) นอกจากนี้ ยังมีเสียงของส.ว.กลุ่มพันธุ์ใหม่และกลุ่มสีขาว อีก 27 คนให้การสนับสนุน อาทิ นายชิบ จิตนิยม นายชูชีพ เอื้อการณ์ นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร น.ส.นันทนา นันทวโรภาส นางประทุม วงศ์สวัสดิ์ นายประภาส ปิ่นตกแต่ง นาวาตรีวุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ นายเศรณี อนิลบล พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง นางอังคณา นีระไพจิตร นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ และนายพรชัย วิริยะเลิศพันธุ์ เป็นต้น
สำหรับผู้ที่ไม่ลงมติในรอบการขานชื่อ พบว่ามีหลายพรรคที่น่าสนใจ เริ่มตั้งแต่พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) หายยกพรรคทั้ง 10 คน ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 15 คน ไม่อยู่ อาทิ นายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายชัยชนะ เดชเดโช และนายพิทักษ์เดช เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช รวมถึงตระกูลขาวทอง จากสงขลาทั้ง 3 คน พรรคกล้าธรรม (กธ.) หาย 3 คน ได้แก่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอรรธกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงนายจำลอง ภูนวนทา ส.ส.กาฬสินธุ์
พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) หาย 9 คน เช่น นายชัชวาล คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พันโทสินธพ แก้วพิจิตร ส.ส.นครปฐม นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ น.ส.พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นต้น ทั้งนี้ มีส.ส.ขาดการประชุมและไม่มาลงมติเป็นขาประจำ ได้แก่ ร.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพท. และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)
ส่วนส.ว. ที่ไม่ลงมติในรอบขานชื่อ มีจำนวน 37 คน หลายคนเป็นส.ว.สีน้ำเงิน อาทิ พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ นายอลงกต วรกี นายกมล รอดคล้าย นายพิศูจน์ รัตนวงศ์ นายยะโก๊ป หีมละ นายเตชสิทธิ์ ชูแก้ว นอกจากนี้ยังมีส.ว.กลุ่มอื่นๆที่ไม่ร่วมลงมติ อาทิ นายบุญส่ง น้อยโสภณ นายสรชาติ วิชย สุวรรณพรหม นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย นายนพดล อินนา นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา นายมานะ มหาสุวีระชัย