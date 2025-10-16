บวรศักดิ์ รับ ปรึกษา วิษณุ ก่อนลงเรือหนู เผยเงื่อนไข 3 ข้อ ไม่ขอยุ่งเขากระโดง-ฮั้วส.ว.

‘บวรศักดิ์’ เปิดใจ ‘ลงเรือหนู’ เว้น 3 ข้อ ไม่เป็นสมาชิก ภท., ไม่ยุ่งเขากระโดง, ให้พูดในการทำงาน ลั่น ขอ ‘คุ้มครองพุทธศาสนา -สางกม.ที่มีปัญหา’
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 16 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย แถลงเปิดใจถึงการช่วยงานรัฐบาล ว่า ไม่ใช่มาเพราะตำแหน่ง ตนไม่ใช่สมาชิกพรรคภูมิใจไทย เมื่อทาบทามจึงขอเวลานายกฯ 1 วัน ในการคิดโดยปรึกษาลูกและคนใกล้ชิด และรัฐบาลนี้มีคนนอก มีคนรู้จักกัน เช่น นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประพาส รองนายกฯ ซึ่งตนสนิทกับบิดาของท่าน คิดว่านายกฯ มีความตั้งใจในการทำงาน จึงแจ้งนายกฯขอพร 3 ข้อ ในการเข้ามาทำงาน
1.ไม่เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
2.ไม่ยุ่งเรื่องเขากระโดง ฮั้วส.ว.หรือแทรกแซงองค์กรอิสระจะไม่เข้าไปยุ่ง
3.ตนเป็นคนพูดอย่างไรต้องให้ได้พูด โดยเห็นว่าระยะเวลา 4 เดือน ยุบสภา และ 4 เดือนรักษาการ ไม่นานจึงเข้ามาช่วย
นอกจากนั้น ตั้งใจมาทำบางอย่าง คือ คุ้มครองพระพุทธศาสนา โดยสัปดาห์หน้าจะเสนอเรื่องเข้า ครม. และจะแถลงให้ทราบต่อไป และจะดำเนินการยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคปัญหา รวมถึงขับเคลื่อนกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในการทำงานของรัฐบาล โดยเดือนแรกตนจะลงไปติดตามงานแต่กระทรวงโดยจะแจ้งไปให้ปรับปรุง และเสนอในแต่ละเรื่อง ต่อมาเดือนที่สอง จะให้อธิบดี และเชิญปลัดกระทรวง เพื่อมารับฟังขอให้ดำเนินการ แต่ถ้ายังไม่ทำในเดือนที่สามจะมีมาตรการบางอย่าง ทั้งหมดอยากตามเรื่องให้จบ
เมื่อถามว่า นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้เตือนอะไรหรือไม่ นายบวรศักดิ์กล่าวว่า ได้โทรไปถาม ซึ่งนายวิษณุ บอกว่าก็ให้รับทำงาน ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีตลอดกาล ส่วนตนฝีมือไม่เท่านายวิษณุ และคงทำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะสุขภาพมีปัญหา
เมื่อถามย้ำว่าหากนายกฯ จะให้ช่วยทำงานต่อจะทำอย่างไร นายบวรศักดิ์กล่าวว่า ยังไม่ถึงเวลานั้น ขอให้อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด ให้ดูไปในแต่ละขั้นตอน