โกศล ปัทมะ สวมเนกไทน้ำเงิน ดักเจอ ประเสริฐ แกนนำพท.โคราช ร่ำลาไปภูมิใจไทย

‘โกศล’ สวมเนกไทน้ำเงินดักร่ำลา ‘ประเสริฐ’ เจ้าตัวบอก ไม่เป็นไร ถึงอย่างไรก็พวกกัน
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง แกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงข่าวกรณีการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์เสร็จสิ้น และกำลังจะเดินทางออกจากอาคารรัฐสภา นายโกศล ปัทมะ ส.ส.นครราชสีมา พรรค พท. ซึ่งมีความชัดเจนแล้วว่าจะย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย (ภท.) อย่างแน่นอน โดยนายโกศลสวมใส่เนกไทสีน้ำเงิน มายืนรอนายประเสริฐ อยู่ตรงบริเวณทางออก
โดยทั้งคู่ได้ทักทายกัน ซึ่งนายโกศลได้ยกมือไหว้นายประเสริฐ พร้อมกล่าวว่า “มาขอลาอย่างเป็นทางการ” พร้อมสอบถามนายประเสริฐว่า “ได้ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่นครราชสีมาครบแล้วหรือไม่” ก่อนที่นายประเสริฐ จะตอบกลับไปว่า “เดี๋ยวจะเข้าไปคุยเรื่องนี้ที่พรรค” ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกกัน โดยนายประเสริฐ ได้กล่าวกับนายโกศลว่า “ไม่เป็นไร ถึงอย่างไรเราก็พวกกัน”