กมธ.เอ็มโอยู เผย วันนี้ได้ข้อสรุปข้อดี-ข้อเสีย MOU43 เล็งชงรบ.รับทราบ ยันไร้ลงมติยกเลิกหรือไม่ ไชยชนกเผย 17 ต.ค.หารือ บวรศักดิ์
เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 16 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาบันทึกความเข้าใจ (MOU) 2543 และ 2544 ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประชุมกมธ.ในวันนี้ ว่า ในวันนี้จะได้ข้อสรุปของ MOU 43 และจะนำเข้าสู่การพิจารณา MOU 44 ซึ่งเป็นการสรุปในเรื่องข้อดีข้อเสียและข้อระวัง โดยจะมีรายละเอียดข้อดีและข้อเสียในการยกเลิกหรือไม่ยกเลิกอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตาม เราได้ข้อสรุปว่าเราจะไม่มีการลงมติว่ายกเลิกหรือไม่ยกเลิก เพราะเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจเรื่องใหญ่ เราจะนำเสนอทั้ง 2 มุมมองต่อทั้งสภาฯและคณะรัฐมนตรี (ครม.)
เมื่อถามว่ายังมีข้อถกเถียงไม่อยากให้ยกเลิก MOU 43 นายไชยชนก กล่าวว่า ในห้องประชุมก็มีการถกเถียงในเรื่องนี้ทั้งที่อยากให้มีการยกเลิกและไม่ยกเลิก ซึ่งฝ่ายที่อยากให้ยกเลิกไม่เห็นด้วยกับการที่คงอยู่แบบนี้ และทุกคนเห็นอยู่ว่าปัญหาของ MOU กับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ้งยังมีความขัดแย้งว่าจะเลิกดีหรือไม่ ถ้าไม่ยกเลิกควรทำแบบไหน และเราถกเถียงกันอย่างดุเดือดทุกครั้ง แต่ยืนยันว่าเจตนาดี
เมื่อถามว่าหากมีการยกเลิก MOU 43 จะทำให้การเจรจายากขึ้นหรือไม่ รวมถึงมีการพูดคุยถึงหลักเขตแดนปักปันไปแล้วด้วยหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า หลักเขตไม่ใช่การปักปันแล้วได้ข้อสรุปแล้วว่านี่คือเขตใหม่ ตามข้อตกลงหากปักปันเสร็จก็ต้องนำเข้าสู่สภาฯก่อน เพื่อคอนเฟิร์มอีกครั้ง หากเข้าสภาฯ แล้วไม่ได้รับความเห็นชอบ ไม่ว่าจะฝั่งเราหรือฝั่งเขา ถือว่าเซ็น MOU แต่ไม่มีเขตแดนที่ตกลงร่วมกัน ส่วนที่ปักปันกันมาไม่ใช่ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เราจะใช้
นายไชยชนก กล่าวอีกว่า นอกจากความคืบหน้าของทางกมธ. แล้ว ยังมีความเคลื่อนไหวของทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้วย โดยในวันพรุ่งนี้ (17 ต.ค.) จะมีการประชุมหารือกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล นำโดยนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงาน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง