ศุภณัฐ เปิดราคาที่ดินรอบตึก Skyy9 ถามทำไมประกันสังคมซื้อแพงกว่าคนอื่น 50%
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม. เขต 9 พรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจ “ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ – Suphanat Minchaiynunt” ระบุว่า
เปิดราคาซื้อขายที่ดินรอบๆตึก SKYY9 – ทำไมประกันสังคมซื้อแพงกว่าคนอื่นร่วม 50%??
จากกรณีประกันสังคมซื้อที่ดินพร้อมตึกมูลค่ากว่า 6,900ล้าน มีการเถียงกันไปมาว่า ราคาเหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้การจะบอกว่าถูกหรือแพง ต้องมีการเปรียบเทียบ และสิ่วที่เทียบได้ดีที่สุดคือ “ราคาที่ดิน” เพราะที่ดินแต่ละแปลงถ้ามีสเปคใกล้เคียงกัน อยู่ในทำเลใกล้กัน ราคาย่อมไม่ต่างกันมาก แต่ถ้าเป็นราคาตัวตึกและค่าตกแต่ง ย่อมแถได้ง่ายกว่า
- ทั้งนี้เราจึงเปิดราคาซื้อขายที่ดินรอบๆ ตึก SKYY9 ช่วงปี 2558-2567 และพบว่า ราคาซื้อขายจริง โดยบริษัทอสังหาขนาดใหญ่ จะอยู่ในช่วง 500,000-900,000 บาท/ตร.ว.
- และเมื่อนำราคาซื้อขายจริงมาพิจารณาร่วมกับ ทำเลที่ตั้ง, ขนาดที่ดิน, รูปที่ดิน, อัตราเงินเฟ้อ, และผลกระทบจาก covid – ราคาที่ดินตึก SKYY9 ณ ควรจะอยู่ที่ 750,000-950,000 บาท/ตร.ว.✅
‼️แต่ทว่า จากเอกสารราคาประเมินที่ดินตึก SKYY9 ของบริษัทผู้ประเมินด้วยวิธี cost approach พบว่า มีการประเมินที่ดินแปลงนี้ไว้ที่ 1,350,000-1,450,000 บาท/ตร.ว
นี่ถึงเป็นที่น่าสงสัยว่า
- ทำไมถึงมีการประเมินราคาที่ดินตึก SKYY9 สูงกว่า ราคาที่ควรจะเป็นถึง 50%?
- ตอนประเมินไม่ได้ดูราคาซื้อขายรอบๆ เพื่อนำมาอ้างอิงหรือไง??
ทั้งนี้บอร์ดลงทุนประกันสังคมจะปฎิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ และจะโบ้ยให้เป็นความผิดของบริษัทผู้ประเมินไม่ได้ เพราะบอร์ดลงทุนประกันสังคมต้องมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ด้านการลงทุนเป็นอย่างดี การไม่พบความผิดปกติของราคาประเมิน ที่สูงเกินความเป็นจริงถึง 50% ย่อมเป็นเรื่องไม่ปกติ และกระทรวงแรงงาน ปปช. และกลต. ไม่ควรนิ่งเฉย แต่ต้องรีบตรวจสอบความผิดปกตินี้โดยด่วน