นายกฯ หารือ ปธน.เกาหลีใต้ สนใจลงทุนไทย ร่วมมือแก้ปัญหาสแกม ในกัมพูชา
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้หารือทางโทรศัพท์กับ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เกี่ยวกับประเด็นการลงทุนในประเทศไทย และการจัดการปัญหา ขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศกับพูชา
โดย ทราบว่า เกาหลีใต้ยินดีและสนใจที่จะลงทุนในประเทศไทย ขณะเดียวกัน ไทยก็ยินดีให้ความร่วมมือกับเกาหลีใต้เพื่อจัดการปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา